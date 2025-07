ONEXSUGAR SUGAR 1: il primo palmare da gioco Android a doppio schermo che si trasforma

Nel panorama ormai affollato dei dispositivi da gaming portatili, arriva una ventata di innovazione firmata ONEXSUGAR, il nuovo marchio di ONEXPLAYER dedicato alla sperimentazione e al gioco in mobilità. Il debutto del SUGAR 1, previsto su Indiegogo il 21 luglio 2025 alle 9:00 (PDT), promette di riscrivere le regole del gaming portatile grazie a un design rivoluzionario e prestazioni da urlo.

Una nuova generazione di esperienza portatile

Il SUGAR 1 è il primo dispositivo Android da gaming a doppio schermo trasformabile al mondo. Questo significa che puoi passare da una configurazione classica a una a doppio display in pochi secondi, ottenendo versatilità senza precedenti per multitasking, gameplay avanzato e un’ergonomia completamente personalizzabile.

Il display principale è un brillante OLED da 6,01 pollici, mentre lo schermo secondario, anch’esso OLED, misura 3,92 pollici ed è pensato per offrire mappe, comandi rapidi o finestre chat durante il gioco. Tutto in alta risoluzione e con colori fedeli grazie al supporto al 100% della gamma sRGB.

Potenza pura con Snapdragon G3 Gen 3

A spingere il SUGAR 1 c’è il potentissimo Snapdragon G3 Gen 3, pensato su misura per il gaming di alto livello. Questo chip di ultima generazione offre prestazioni da “hypercar” per il mobile gaming, con una GPU Adreno A32 e una CPU octa-core capace di gestire anche gli emulatori più esigenti. Il dispositivo è dotato di 16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria UFS 4.0, assicurando caricamenti rapidissimi e una fluidità impeccabile.

Per mantenere tutto sotto controllo anche nelle sessioni più intense, il sistema di raffreddamento attivo a doppia ventola evita surriscaldamenti e cali di frame rate.

Controlli pensati per il gamer

Il SUGAR 1 non si limita a stupire per l’hardware: anche i controller magnetici rotanti sono un punto di forza. Regolabili in vari angoli e dotati di joystick Hall effect per una precisione senza drift, pulsanti meccanici reattivi e motori a vibrazione lineare doppia, offrono un'esperienza tattile e immersiva.

Interfaccia su misura: benvenuti nella Sugar Console

Il dispositivo è gestito dalla Sugar Console, un’interfaccia software completa che consente una personalizzazione profonda: dalla gestione delle ventole alla mappatura dei comandi, dal controllo RGB alla modalità doppio schermo o fusione. Il tutto basato su Android 14, con aggiornamenti garantiti e compatibilità estesa con giochi e applicazioni.

Batteria, connettività e espandibilità

Con una batteria da 5600mAh, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 e una porta USB-C completa, il SUGAR 1 è pronto a seguirti ovunque senza compromessi. C'è anche uno slot per microSD, per espandere facilmente lo spazio disponibile.

Offerta di lancio: Early Bird esclusivo

Il lancio ufficiale su Indiegogo è previsto per il 21 luglio alle 9:00 (PDT), con una promozione Early Bird di 72 ore durante la quale potrai acquistare la versione 16GB + 512GB a soli 599 dollari. Un’occasione imperdibile per chi vuole essere tra i primi a provare il futuro del gioco portatile.

ONEXSUGAR SUGAR 1 non è solo una console portatile. È un manifesto di innovazione per il gaming mobile.

Se cerchi potenza, versatilità e un design davvero diverso da tutto ciò che hai visto finora, questo è il momento di fare il salto.

Scopri di più e supporta il progetto su Indiegogo dal 21 luglio!