Scuola, calendario scolastico 2025/26: si parte da Bolzano l'8 settembre, ultima campanella in Puglia e Calabria

La prima campanella dell’anno scolastico 2025/26 suonerà per gli studenti di Bolzano lunedì 8 settembre. Il giorno successivo, martedì 9, toccherà agli alunni del Trentino-Alto Adige (parte trentina), seguiti da quelli di Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta, che torneranno in aula mercoledì 10 settembre.

Giovedì 11 settembre sarà la volta del Friuli Venezia Giulia, mentre in Lombardia le lezioni riprenderanno venerdì 12 settembre.

Lunedì 15 settembre è la data scelta dalla maggior parte delle regioni italiane per l’inizio dell’anno scolastico. In quel giorno riapriranno le scuole in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria.

Chiudono l’elenco Puglia e Calabria, dove il rientro tra i banchi è previsto per martedì 16 settembre.

Il nuovo calendario prevede anche una serie di ponti scolastici oltre alle classiche vacanze natalizie e pasquali. Il primo è quello dell’Immacolata: l’8 dicembre cadrà di lunedì, offrendo così un weekend lungo per studenti e famiglie. A maggio, il 1° maggio 2026 sarà di venerdì e in molte regioni le scuole resteranno chiuse anche sabato 2 maggio. La Festa della Repubblica del 2 giugno cadrà invece di martedì, e in alcuni casi si potrà beneficiare di una chiusura anche lunedì 1 giugno.

Il termine delle lezioni varierà a seconda delle regioni: l’ultimo giorno di scuola sarà fissato tra il 6 e il 10 giugno 2026.