Recensione realme C71 

Il realme C71 è il nuovo entry-level del brand cinese che punta tutto su autonomia, robustezza e funzionalità intelligenti, cercando di alzare l’asticella nella fascia sotto i 200 euro. In un mercato saturo, dove ogni produttore cerca di piazzare il proprio prodotto come “best buy”, realme tenta di fare la differenza puntando su una batteria imponente da 6000mAh, una ricarica veloce a 45W, un display a 120Hz e una serie di funzioni AI che, almeno sulla carta, promettono di migliorare significativamente l’esperienza d’uso quotidiana. Ma sarà davvero così? Scopriamolo.

Materiali e design

Il design del realme C71 sorprende per leggerezza e qualità percepita. Con uno spessore di 7.79 mm e un peso di 196 g, il dispositivo è incredibilmente maneggevole considerando l’enorme batteria integrata. La scocca è in plastica, ma ben rifinita, con un retro lavorato a texture ispirata alle piume, che offre un tocco originale e gradevole.

Tra i dettagli distintivi troviamo il Pulse Light, una sorta di “halo light” sul retro attorno alla fotocamera che si illumina con notifiche, chiamate e musica, donando un tocco estetico distintivo e utile. La certificazione di resistenza militare (ArmorShell Protection) garantisce una protezione da cadute fino a 1.5 metri: un dettaglio non da poco in questa fascia di prezzo.

Hardware e prestazioni

Sotto il cofano, il C71 monta il SoC UNISOC T7250, un octa-core con 2 core Cortex-A75 e 6 core Cortex-A55, affiancato da 8 GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 24 GB) e 128 GB di storage. Non parliamo di un chip da gaming, ma in termini di usabilità quotidiana e app leggere, il sistema si comporta bene.

L'AnTuTu score supera i 280.000 punti, posizionandolo tra i più reattivi della categoria. Giochi come Mobile Legends girano a 60 FPS stabili per oltre due ore, ma con titoli più pesanti come Genshin Impact si notano limitazioni. La gestione del multitasking è buona: è possibile lasciare in background fino a 16 app senza ricaricamenti. Il comparto audio è un altro punto interessante: l’altoparlante raggiunge un volume del 400% rispetto allo standard, utile in ambienti rumorosi, sebbene la qualità sonora non sia particolarmente raffinata.

Fotocamere

La fotocamera principale è una 50 MP f/1.8 con sensore OV50D40, affiancata da una selfie camera da 5 MP. Le prestazioni fotografiche sono nella media per la fascia: con buona luce, le immagini risultano nitide e con colori realistici, ma in condizioni di scarsa illuminazione emergono rumore e perdita di dettaglio. Il software AI integrato offre strumenti interessanti: AI Clear Face migliora i volti sfocati, AI Image Matting permette di estrarre soggetti con un tocco e l’AI Eraser elimina oggetti indesiderati con discreti risultati. Questi tool, benché non perfetti, rappresentano un valore aggiunto in un telefono di questa fascia.

I video arrivano a 1080p a 30fps con messa a fuoco e stabilizzazione sufficienti per usi basici. La fotocamera anteriore è adatta per videochiamate, ma delude nelle foto, soprattutto in interni.

Uso quotidiano

Il C71 si dimostra un compagno affidabile. Il display LCD da 6,67" a 120Hz (risoluzione 1604×720) offre una buona fluidità nelle interazioni quotidiane, anche se la risoluzione HD+ è un limite visibile nella nitidezza di testi e dettagli. Tuttavia, i 725 nit di luminosità massima permettono una leggibilità decente anche all’aperto. La batteria da 6000 mAh è la vera protagonista: si arriva tranquillamente a due giorni pieni di utilizzo misto. Con 45W SUPERVOOC si raggiunge il 50% in circa 30 minuti, il 100% in meno di un’ora: ottimo risultato in questa fascia. In caso di emergenza, bastano 5 minuti di carica per oltre 10 ore di uso leggero. Supporta anche la reverse charging a 6W.

La ricezione è affidabile, grazie al Signal Hunter Antenna, e il Riding Mode 2.0 migliora l’usabilità durante la guida, con notifiche limitate e interfaccia semplificata. Inoltre, il sistema operativo (basato su Android 14 con interfaccia realme UI) è fluido, pulito, e ricco di funzionalità AI.

Conclusioni

Il realme C71 si presenta come uno dei migliori candidati nella fascia entry-level. Offre autonomia eccellente, funzioni intelligenti, buona costruzione e un’esperienza quotidiana più che dignitosa. L’approccio di realme è intelligente: nessuna promessa miracolosa, ma un insieme ben bilanciato di caratteristiche utili. Certo, il comparto fotografico poteva essere migliore e il display HD+ non brilla per definizione, ma sono compromessi accettabili per un device che punta alla praticità e alla durata. Per chi cerca uno smartphone da battaglia, resistente, con grande autonomia e dotato delle ultime chicche software, il C71 è un’opzione solida.

Voto finale: 8/10

Pro

Batteria infinita e ricarica rapida

Design sottile e leggero

Display 120Hz a questo prezzo è raro

Protezione militare contro le cadute

Volume altissimo

Funzioni AI davvero utili

Contro