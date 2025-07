Scopri la nuova gamma di chiavette USB Sandisk, adatte a tutte le esigenze: dai DJ ai gamer, fino ai collezionisti di gadget con i personaggi del cuore

Gentile giornalista, siamo lieti di presentarti la nuova gamma di chiavette USB Sandisk: una combinazione di performance avanzate, creatività e divertimento, pensata per incontrare personalità e passioni diverse. In un panorama sempre più ricco di contenuti digitali e dispositivi, le USB Flash Drive rappresentano la soluzione semplice, affidabile - e sorprendentemente divertente - per trasferire i tuoi dati in modo rapido e intuitivo.

Dalle chiavette USB ad alte prestazioni dedicate ai DJ, ai modelli colorati e versatili per chi ama esprimere il proprio stile, fino alle edizioni speciali ispirate ai personaggi più iconici del mondo dell’intrattenimento e del gaming, questa nuova linea ha qualcosa da offrire a ogni tipo di utente.

USB per DJ – Veloci, resistenti e pronte per il live

Dai energia ai tuoi DJ set con la SanDisk DJ Flash Drive , realizzata in collaborazione con rekordbox®. Con velocità straordinarie fino a 1.000MB/s¹ in lettura e 900MB/s¹ in scrittura, la gestione delle tracce e delle playlist diventa semplicissima. Compatibile con prodotti Pioneer DJ™e AlphaTheta™² grazie agli ingressi USB-C™ e USB-A, offre capacità fino a 1TB³. Pensata per professionisti della musica sempre in movimento, unisce prestazioni elevate a un design robusto. Ogni acquisto include tre mesi di abbonamento al piano Creative di rekordbox®4.

USB Lifestyle – Colori brillanti e formato compatto per ogni stile

Per chi desidera uno storage versatile tra dispositivi USB Type-C™ e Type-A, SanDisk Ultra Dual Drive Go USB Type-C è la chiavetta 2-in-1 perfetta. Trasferisce facilmente file tra smartphone, tablet e Mac USB-C e PC USB-A5. Disponibile con capacità da 32GB³ fino a 1TB, ora anche in tre nuove vivaci colorazioni estive: Absinthe Green, Lavender e Navagio Bay.

USB Smurfs™ in Edizione Limitata – Design esclusivi per fan e collezionisti

Esprimi il tuo lato più Puffoso con le nuove chiavette USB SanDisk Smurfs, in edizione limitata. Che tu preferisca il Puffo Quattrocchi, Puffetta o Grande Puffo, c’è una chiavetta USB per ogni gusto. Ogni unità include un codice per riscattare il videogioco The Smurfs: Mission Vileaf 6 (fino a esaurimento). Disponibili con capacità fino a 256GB³ e velocità di lettura fino a 130MB/s¹ per trasferimenti rapidi di file voluminosi. Puffa di più, più velocemente, con le USB SanDisk Smurfs!

USB Peely Gaming Edition – L’icona Fortnite® al tuo fianco

Dedicata ai gamer più appassionati e fan di Fortnite®, la chiavetta USB SanDisk USB Peely Edition fa parte di una collezione esclusiva dedicata ai personaggi iconici del gioco. Include un wrap esclusivo da riscattare7 e offre fino a 256GB³ per salvare con facilità clip e screenshot epici. Per chi ha bisogno di più spazio, l’unità SanDisk Portable SSD Peely Edition offre fino a 2TB per chi vuole il massimo della capacità senza rinunciare al proprio personaggio preferito.

Che tu sia alla ricerca di funzionalità professionali o delle edizioni più esclusive, le chiavette USB SanDisk offrono il perfetto equilibrio tra stile e performance.