Putin e Macron si parlano dopo 3 anni: colloquio sul cessate il fuoco, mentre gli USA sospendono missili a Kiev

Dopo tre anni di silenzio, Putin e Macron riprendono il dialogo in un momento cruciale per la pace in Ucraina. Il lungo colloquio telefonico, che ha superato le due ore, segna un passo importante verso un possibile cessate il fuoco, mentre gli USA sospendono i missili a Kiev. Un incontro che potrebbe cambiare gli equilibri geopolitici e riaccendere le speranze di una risoluzione diplomatica.