Argentina, via libera all'estradizione in Italia dell'ex Brigatista Leonardo Bertulazzi

La Corte Suprema argentina ha dato il via libera all’estradizione in Italia di Leonardo Bertulazzi, ex Brigatista. Ora la parola spetta al presidente Javier Milei, che deciderà se consegnarlo alle autorità italiane. Un passo importante che riaccende i riflettori sulla lunga battaglia di giustizia e verità. La decisione finale potrebbe segnare una svolta nelle indagini su anni di terrorismo e violenza politica. Restiamo in attesa di sviluppi.