MotoGP Assen 2025: orario, griglia di partenza e dove vedere il GP d'Olanda in diretta

Preparati a vivere l’emozione del MotoGP Assen 2025, il leggendario circuito olandese ospita oggi una delle tappe più attese del mondiale. Dopo la vittoria nella sprint, Marc Marquez si presenta come leader, ma sarà Fabio Quartararo a partire in pole position nella gara principale alle 14:00. Dove vedere in diretta questa sfida mozzafiato? Scopri tutti i dettagli e tifa il tuo pilota preferito!

La MotoGP torna protagonista con il Gran Premio d'Olanda, in programma oggi, domenica 29 giugno, sul leggendario circuito di Assen. Dopo il successo nella gara sprint, Marc Marquez arriva al GP olandese da leader del Mondiale, ma sarà Fabio Quartararo a scattare davanti a tutti nella gara principale.

La corsa rappresenta la decima prova della stagione MotoGP e prenderà il via alle ore 14:00. In mattinata, alle 9:35, è previsto il classico warm up sul tracciato olandese.

Leggi anche Marquez domina il GP d'Italia MotoGP 2025: ordine d'arrivo e nuova classifica mondiale

Questa la griglia di partenza ufficiale del GP di Assen:

1. Fabio Quartararo – 1'30"651

2. Francesco Bagnaia – a 0.028

3. Alex Marquez – a 0.160

4. Marc Marquez – a 0.220

5. Marco Bezzecchi – a 0.409

6. Franco Morbidelli – a 0.519

7. Fermin Aldeguer – a 0.635

8. Fabio Di Giannantonio – a 0.678

9. Pedro Acosta – a 0.703

10. Maverick Vinales – a 0.814

11. Raul Fernandez – a 0.867

12. Johann Zarco – a 0.996

Tutti gli appuntamenti del GP d’Olanda saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW. La gara sarà visibile in differita su TV8 alle ore 16:05.