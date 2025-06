Pensione complementare: le nuove proposte Covip per rafforzare la previdenza integrativa

Home / Social News / Pensione complementare: le nuove proposte Covip per rafforzare la previdenza integrativa

La Previdenza complementare si prepara a un nuovo, entusiasmante capitolo grazie alle proposte della Covip, presentate dal presidente Mario Pepe. Innovazioni pensate per rendere il sistema più inclusivo e accessibile a tutti, con particolare attenzione ai giovani. Tra queste, spicca il bonus d’ingresso per i neo-nati, un’opportunità unica per iniziare a costruire un futuro più sicuro fin dalla nascita. Scopri come queste novità possono rivoluzionare il modo di pensare alla pensione.