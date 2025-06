Grace Jones annulla il concerto a Lido di Camaiore per un infortunio all'anca

Home / Social News / Grace Jones annulla il concerto a Lido di Camaiore per un infortunio all'anca

Gravi notizie per i fan di Grace Jones: l’icona della musica e dello stile ha dovuto annullare il suo atteso concerto a Lido di Camaiore, a causa di un infortunio all’anca. La performer sarà costretta a riposo e non potrà salire sul palco del festival La Prima Estate sabato 28 giugno. Un colpo duro per tutti gli appassionati, ma la salute viene prima di tutto. Restiamo in attesa di sue future performance e auguriamo una pronta guarigione.

Grace Jones non potrà esibirsi al festival La Prima Estate previsto per sabato 28 giugno al Parco Bussoladomani di Lido di Camaiore (Lucca). L’artista ha riportato un infortunio all’anca nelle ultime ore e, su indicazione medica, dovrà osservare un periodo di riposo assoluto senza affrontare viaggi. A comunicarlo sono gli organizzatori del festival tramite una nota ufficiale. A causa delle condizioni di salute della cantante, la sua partecipazione è stata cancellata, ma la serata del 28 giugno si terrà comunque come da programma e sarà a ingresso gratuito. Coloro che hanno acquistato i biglietti per il concerto di Grace Jones potranno ottenere il rimborso attraverso i canali ufficiali di vendita. A partire dalle ore 19, la serata vedrà alternarsi sul palco i Nicaragua, seguiti dal set dei Cam Sound System con Sara Mautone e, per concludere, il DJ set di Tony Humphries, che intratterrà il pubblico con due ore di musica da ballare sotto il cielo della Versilia.

Lil Baby & 42 Dugg - Grace (Official Video)