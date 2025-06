Paolini-Haddad Maia: orario, precedenti e dove vedere il match in chiaro oggi 26 giugno

Jasmine Paolini torna in campo oggi, giovedì 26 giugno, per i quarti di finale del WTA 500 di Bad Homburg, sfidando la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 21 del mondo. Un match cruciale prima di Wimbledon, che promette emozioni e spettacolo. Scopri orario, precedenti e dove vedere in chiaro questa sfida imperdibile, perché ogni punto conta prima di prepararsi alle grandi battaglie sull’erba londinese.

Jasmine Paolini torna in campo oggi, giovedì 26 giugno, per i quarti di finale del WTA 500 di Bad Homburg. L’azzurra affronta la brasiliana Beatriz Haddad Maia, numero 21 del ranking mondiale, in uno degli ultimi test ufficiali prima dell’inizio di Wimbledon, al via il 30 giugno sui campi in erba di Londra.

Paolini ha superato il primo turno battendo in due set la canadese Leylah Fernandez, con un doppio 7-6. Un match combattuto che ha confermato l’ottimo momento della tennista italiana, determinata a proseguire il suo cammino anche in questo torneo tedesco.

Il match tra Paolini e Haddad Maia è previsto per oggi, giovedì 26 giugno, non prima delle ore 11:30. Le due si sono affrontate due volte in passato: in entrambe le occasioni ha avuto la meglio Paolini. L’ultimo precedente risale al WTA di Dubai 2024, con l’azzurra vincente in tre set.

Tutti gli incontri del WTA 500 di Bad Homburg 2025, compreso quello tra Paolini e Haddad Maia, saranno trasmessi in chiaro su SuperTennis. La diretta sarà disponibile anche su Sky Sport via satellite. Per lo streaming, è possibile seguire i match su SuperTenniX, sull’app Sky Go e su NOW TV.