Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced arriva il 12 agosto su PS5

Ninja Theory ha annunciato che Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced farà il suo debutto su PlayStation 5 il prossimo 12 agosto, con i pre-ordini ora disponibili.

Il gioco sarà proposto in due edizioni distinte:

• Standard Edition – Disponibile al prezzo di €49,99, la Standard Edition include il pluripremiato Senua’s Saga: Hellblade II, arricchito da tutti gli aggiornamenti e le nuove funzionalità introdotte con l'aggiornamento Enhanced.

• Deluxe Edition – Al costo di €69,99, la Deluxe Edition offre un pacchetto completo che include non solo Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced, ma anche Hellblade: Senua’s Sacrifice, aggiornato per PlayStation 5, e la colonna sonora originale di Hellblade: Senua’s Sacrifice. Questa edizione rappresenta il punto di partenza ideale per chi desidera immergersi completamente nel viaggio di Senua. Per i possessori della versione PlayStation 4 di Hellblade: Senua’s Sacrifice, l'aggiornamento alla versione PlayStation 5 sarà completamente gratuito.

In occasione del debutto su PlayStation 5, Senua’s Saga: Hellblade II Enhanced verrà reso disponibile come aggiornamento gratuito per tutti i possessori del gioco su Xbox Series X|S, Xbox PC e Steam.

Le nuove funzionalità e gli aggiornamenti inclusi in questa versione Enhanced sono:

• Modalità Performance – Mentre l'edizione originale era ottimizzata per i 30fps per garantire un'esperienza cinematografica immersiva, l'aggiornamento Enhanced introdurrà una "Performance Mode" che ottimizzerà il gioco per i 60fps. Su PC, sarà inoltre disponibile un preset "Very High" per spingere ulteriormente la fedeltà grafica in base all'hardware disponibile.

• Dark Rot Mode – La temibile Dark Rot di Hellblade: Senua’s Sacrifice fa il suo ritorno, offrendo una sfida aggiuntiva per Senua in questa modalità di gioco opzionale. La Dark Rot crescerà ad ogni fallimento e, se dovesse raggiungere la testa di Senua, la sua missione sarà compromessa e tutti i progressi andranno perduti.

• Modalità Foto Migliorata –l’aggiornamento Enhanced includerà un set di strumenti ampliato e migliorato, comprensivo di una nuova scheda ‘Motion’ per la cattura video cinematografica personalizzata.

• Commento degli Sviluppatori – Per gli appassionati interessati al processo creativo e alle decisioni dietro Senua’s Saga: Hellblade II, l'aggiornamento Enhanced offrirà oltre quattro ore di commento degli sviluppatori, con interventi da diverse figure coinvolte nella realizzazione del gioco.