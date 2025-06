Jannik Sinner pronto per l'esordio a Wimbledon: debutto fissato per martedì 1 luglio

Jannik Sinner si prepara al debutto a Wimbledon 2025. Il numero uno del ranking ATP è già a Londra per affinare la preparazione sui campi in erba dell’All England Club, dove farà il suo esordio martedì 1 luglio.

Come da tradizione, sarà il campione in carica a inaugurare il torneo sul Centre Court nella giornata di lunedì 30 giugno. Toccherà quindi a Carlos Alcaraz, testa di serie numero due, aprire ufficialmente il programma del primo turno. Di conseguenza, l’esordio di Sinner è previsto il giorno successivo, quando inizieranno gli incontri della parte opposta del tabellone.

Il sorteggio del tabellone principale è in programma venerdì 27 giugno, data in cui verrà svelato anche il nome del primo avversario dell’altoatesino. Grazie alla sua posizione in classifica, Sinner potrà incrociare Alcaraz solo in una eventuale finale, proprio come è accaduto all’ultimo Roland Garros. In quell’occasione i due tennisti hanno dato vita a una battaglia memorabile, durata oltre cinque ore e mezza, vinta dallo spagnolo al super tie-break del quinto set.

Dopo l’uscita di scena al secondo turno dell’ATP 500 di Halle, dove è stato eliminato da Aleksandr Bublik – poi vincitore del torneo – Sinner ha deciso di concentrarsi completamente sulla preparazione in vista dello Slam londinese.

In questi giorni si è allenato intensamente, partecipando anche a sessioni speciali come l’allenamento-show con Aryna Sabalenka, numero uno del ranking WTA. Ieri ha invece condiviso il campo con Grigor Dimitrov, attuale numero 21 al mondo, per affinare i colpi sull’erba e ritrovare ritmo in vista del grande appuntamento.