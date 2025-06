LITTLE NIGHTMARES III, DISPONIBILE DA OTTOBRE

Il Little Nightmares Showcase ha offerto molte notizie sul franchise, oltre a un’analisi approfondita del capitolo Carnevale, celebrando le 20 milioni di unità vendute dal franchise

Little Nightmares III sarà disponibile dal 10 ottobre 2025 ed è ora pre-ordinabile

Anche Little Nightmares Enhanced Edition arriverà il 10 ottobre 2025, con l'accesso anticipato già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC per chiunque prenoti una copia digitale di Little Nightmares III

Tra gli altri progetti transmediali presentati, è stata confermata una nuova stagione del podcast The Sounds of Nightmares, il fumetto Little Nightmares: Descent to Nowhere, disponibile da ottobre 2025, e il romanzo per giovani adulti Little Nightmares: The Lonely Ones, che sarà pubblicato a settembre 2025.

Guarda il Little Nightmares Showcase qui: https://youtu.be/oa85Ns7uegc

Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Little Nightmares III, sviluppato da Supermassive Games, sarà disponibile dal 10 ottobre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Da oggi è possibile prenotarlo su tutte le piattaforme tranne Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, su cui i pre-ordini inizieranno più avanti. Sin dal lancio di Little Nightmares nel 2017, il franchise ha venduto 20 milioni di unità.

È ora possibile pre-ordinare le seguenti edizioni di Little Nightmares III:

Standard Edition.

Digital Deluxe Edition, che include l'Expansion Pass - Secrets of The Spiral e il Residents Costumes Pack.

Collector "Mirror Edition", che oltre ai contenuti della Deluxe Edition, aggiunge una statuina, una confezione in metallo, un artbook stampato, la colonna sonora originale in formato fisico e digitale, oltre ad alcuni adesivi.

Premium Collector "Spiral Edition", esclusiva del Bandai Namco Store, che contiene la statuina della Collector "Mirror Edition", migliorata con una base a carillon, un supporto dei nomini per controller o telefono e una moneta a due facce con Low e Alone.

I pre-ordini daranno accesso al Dark Six Costumes Set su tutte le piattaforme. Prenotando una copia digitale si otterrà anche l'accesso anticipato a Little Nightmares Enhanced Edition su PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC. L'Expansion Pass - The Secrets of The Spiral include due ulteriori capitoli da esplorare, i cui dettagli saranno illustrati più avanti, nonché un esclusivo Costume Set, che include un personaggio che i fan potrebbero riconoscere.

Inoltre, è stato annunciato Little Nightmares Enhanced Edition, che sarà disponibile dal 10 ottobre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 e PC. Little Nightmares Enhanced Edition porta la storia di Six a nuovi standard grazie a una serie di miglioramenti tecnici, come luci volumetriche e ray tracing, nonché alcune modifiche al gameplay, come checkpoint posizionati in maniera più strategica e aiuti di gioco, che consentiranno ad ancora più giocatori di scoprire il viaggio di Six attraverso le Fauci.

Per il trailer comparativo (italiano): https://youtu.be/MPmwrJa8ks4

Little Nightmares Enhanced Edition sarà disponibile subito per chi preordina una copia digitale di Little Nightmares III per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.