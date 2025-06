Temptation Island 2025: ecco la data d'inizio e le sette coppie protagoniste

Temptation Island 2025 sta per tornare con emozioni, tensioni e rivelazioni sorprendenti. Dal 3 luglio su Canale 5, sette coppie affronteranno prove di amore e fedeltà tra tentazioni e crisi, sotto gli occhi di Filippo Bisciglia. Tra loro, Alessio e Sonia M., avvocati e protagonisti della prima coppia ufficiale: lui ha scritto alla redazione raccontando la loro storia e le sfide che li attendono. La sfida è aperta, e il pubblico è pronto a scoprire cosa succederà.

La nuova edizione di Temptation Island sta per tornare su Canale 5. Il programma condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda a partire da giovedì 3 luglio. Anche quest’anno, sette coppie metteranno alla prova il loro amore tra confronti, tentazioni e momenti di crisi.

La prima coppia ufficiale è composta da Alessio, 39 anni, e Sonia M., 48 anni, entrambi avvocati. È stato lui a scrivere alla redazione, raccontando un rapporto difficile: “Il nostro rapporto è turbolento e vivo ogni giorno con emozioni negative che mi fanno soffrire”. Sonia conferma la crisi e aggiunge: “Negli ultimi due anni ho notato un suo allontanamento, dubito del suo amore”. Lei si dice ancora innamorata: “L’ho sostenuto nel diventare avvocato, esercita anche in casa mia”, ma teme di ricadere negli errori del passato: “Sono stata usata in una relazione precedente e ora non voglio più sbagliare”.

Leggi anche Temptation Island 2025: chi sono Sarah e Valerio, la quinta coppia ufficiale del reality

Simone, 28 anni, personal trainer, e Sonia B. sono insieme da sei anni e convivono da cinque e mezzo a Modena. È stato lui a scrivere al programma: “Il nostro rapporto è piatto, ci siamo allontanati”. Lei ammette di vivere nel ricordo di ciò che erano: “Sono innamorata, ma sento delle mancanze. Da quanto tempo non mi dici che sono bella?”.

Valentina e Antonio, fidanzati da circa un anno, stanno già affrontando problemi di fiducia. Valentina ha scritto al programma perché non si fida: “Ho già preparato le valigie, sono certa che durante il programma sbaglierà”. La loro crisi nasce da un episodio all’inizio della relazione: Antonio le aveva detto che sarebbe partito con un amico, ma era con un’altra ragazza, la sua fidanzata dell’epoca. Fu proprio quest’ultima a rivelarlo sui social: “Io e te abbiamo una cosa in comune: il fidanzato”. Antonio ha commentato: “Eh… può capitare”.

Sarah e Valerio stanno insieme da cinque anni e convivono. Entrambi hanno scritto al programma: “Negli anni ho percepito molte mancanze da parte sua, mi sembrava di elemosinare amore”, racconta Sarah. Di recente ha ricevuto attenzioni da altri e vuole capire se Valerio sia davvero la persona giusta. Valerio ha scoperto chat sospette sul telefono di lei e ammette: “Anche io ho dei dubbi, voglio capire se siamo fatti l’uno per l’altra”.

Lucia, 27 anni, è fidanzata da due anni con Rosario. Vivono un amore a distanza e lei vorrebbe andare a convivere, ma lui tentenna: “Non si sente pronto, vuole più tempo per sé”. Lucia è decisa: “La convivenza è un passaggio fondamentale. O usciamo da qui insieme per convivere o ci lasciamo”.

Denise, 36 anni, e Marco stanno insieme da quattro anni e convivono da un anno e mezzo. Lei ha scritto al programma perché non sa più chi sia realmente Marco: “Non mi fido, tre anni fa ho scoperto un tradimento”. Marco ammette l’errore ma assicura di essere cambiato: “Le ho dimostrato tanto, ho cambiato lavoro, abbiamo iniziato a convivere, ma il suo atteggiamento verso di me non cambia”.

Con queste premesse, l’edizione 2025 di Temptation Island si preannuncia ricca di emozioni, confronti e colpi di scena. L’appuntamento è fissato per giovedì 3 luglio in prima serata su Canale 5.