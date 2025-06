È morta Marise Wipani, attrice di 'Xena: Principessa Guerriera': aveva 61 anni

Home / Social News / È morta Marise Wipani, attrice di 'Xena: Principessa Guerriera': aveva 61 anni

Non è stata solo un’attrice, ma anche un’ispirazione per molti. La sua morte, avvenuta nel giorno del suo 61° compleanno, lascia un vuoto profondo nel cuore di fan e colleghi. Marise Wipani sarà ricordata per il suo talento, il sorriso sincero e il ruolo indimenticabile in Xena: Principessa Guerriera. La sua figura continuerà a vivere attraverso le sue interpretazioni e i ricordi di chi l’ha amata.

Si è spenta all’età di 61 anni l’attrice neozelandese Marise Wipani, nota per il ruolo nella celebre serie televisiva ‘Xena: Principessa Guerriera’. La notizia della scomparsa è stata condivisa con un messaggio commosso sulla sua pagina Facebook ufficiale. “Marise è morta in pace nel giorno del suo sessantunesimo compleanno, circondata dalla famiglia e dagli amici”, si legge nel post. Non è stata resa nota la causa del decesso. A chiusura del messaggio, una citazione tratta dal film ‘A spasso con Daisy’: “Voleva solo dire: ‘Ho lasciato questa vita mortale’. Addio, buona fortuna, buon Dio”. La carriera di Marise Wipani ha spaziato tra cinema e televisione, con apparizioni in produzioni di rilievo come ‘Soldier, Soldier’, ‘Rude Awakenings’ e la serie ‘Hercules’. Il ruolo che le regalò la maggiore notorietà internazionale fu quello di Kanae, interpretato nel 2001 all'interno della serie cult ‘Xena: Principessa Guerriera’, amatissima dal pubblico per il suo mix di mitologia, azione e personaggi femminili forti.

Emotional Moments From Marise Wipani Public Funeral