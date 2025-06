Palermo, alga tossica a Sferracavallo: scatta il divieto di balneazione per Ostreopsis

Scatta il divieto di balneazione a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo, a causa della presenza dell’alga tossica Ostreopsis. La decisione è stata presa a seguito delle analisi condotte dall’Arpa Sicilia il 16 giugno, che hanno rilevato una concentrazione dell’alga superiore ai limiti consentiti.

“A seguito del monitoraggio dell’Arpa, nel quale è stata riscontrata una concentrazione di Ostreopsis oltre i valori soglia, ho firmato un’ordinanza di divieto di balneazione lungo il tratto costiero di Sferracavallo”, ha dichiarato Fabrizio Ferrandelli, assessore all’Igiene del Comune di Palermo.

La misura è stata adottata in via precauzionale per tutelare la salute pubblica. L’Arpa effettuerà nuovi rilievi nell’arco di una settimana per verificare se la situazione sia tornata alla normalità. “L’auspicio – ha spiegato Ferrandelli – è che i valori rientrino nei limiti previsti dalla normativa, così da poter revocare il provvedimento il prima possibile”.

L’assessore ha specificato che il fenomeno è legato a fattori esclusivamente naturali e non dipende dalle attività di gestione del territorio. Inoltre, ha precisato che gli ultimi campionamenti microbiologici effettuati dall’Asp mostrano parametri pienamente conformi alla legge.

“È la prova che le azioni messe in campo dall’amministrazione Lagalla, in sinergia con la Capitaneria di porto, il Nopa della polizia municipale, l’Amap e l’Asp, stanno contribuendo concretamente al contrasto dell’inquinamento marino a Sferracavallo”, ha concluso Ferrandelli. Proseguiranno i monitoraggi ambientali lungo la costa, con l’obiettivo di ripristinare la balneabilità il prima possibile.