MILANO LICENSING DAY: LA CULTURA POP AL CENTRO DEL MERCATO

Con un giro d’affari - solo in Italia - di 4 miliardi di dollari e una crescita globale del 4,6%, il gigantesco mercato delle licenze si mette in mostra a Milano tra dati, trend e tanta creatività. La 19ª edizione si apre mercoledì 17 settembre con Pop Culture Connections – un evento serale che anticipa i temi chiave della manifestazione – e prosegue giovedì 18 con incontri, panel tematici, il Press Day firmato Warner Bros. Discovery e uno sguardo trasversale sulle nuove traiettorie della cultura pop, dal design al digitale. Un’occasione unica per professionisti, brand e creativi, che consentirà di intercettare ispirazioni, confrontarsi sui nuovi modelli di consumo e scoprire le collaborazioni più innovative del momento.La cultura pop oggi è un linguaggio condiviso che attraversa settori e media diversi, influenza gusti e comportamenti e contribuisce a generare valore. Uno strumento narrativo e strategico sempre più centrale per i brand, capace di parlare a pubblici eterogenei e inserirsi con naturalezza nella quotidianità. Dai fumetti alla moda , passando per videogiochi e musica , fino al food e al design , sta catturando l’attenzione di un numero crescente di aziende, grazie alla sua capacità di coinvolgere e fidelizzare consumatori sfruttando l’ effetto nostalgia . È proprio qui che entra in gioco il licensing , quel magico mondo fatto di marche iconiche o brand di tendenza, che oggi si afferma come uno degli strumenti più potenti per costruire identità e connessioni commerciali che generano valore. È in questo interessante scenario che si inserisce la 19° edizione di Milano Licensing Day – organizzato da MLD Entertainment – in programma giovedì 18 settembre 2025 al NHOW Milano di Via Tortona, 35 . L’evento - di rilevanza nazionale - continua così il suo percorso di crescita: dal 2020 a oggi ha raddoppiato il numero di visitatori, rafforzando la propria vocazione di hub per il networking e lo sviluppo di nuove opportunità legate all’enorme e profittevole mondo delle licenze.Milano Licensing Day arriva in un momento particolarmente significativo per il mercato, che continua a dimostrare una crescita costante ed esponenziale. Secondo i dati rilasciati da Licensing International , nel 2023 il mercato globale ha toccato i 356.5 miliardi di dollari in vendite retail , con una crescita del 4,6% . L’ Italia si posiziona tra i primi dieci paesi al mondo , con un valore di circa 4 miliardi di dollari. Il segmento Entertainment & Characters domina la classifica con 147,6 miliardi , guidato da anime/manga , videogiochi e fenomeni generati dai social media , che da soli rappresentano il 38% del totale dei ricavi del comparto. Crescono anche i corporate brand , in forte espansione nei settori moda , cosmetici e tecnologia , mentre lo sport registra un incremento del 5,6% , trainato da nuove licenze, sport femminili e competizioni internazionali. La musica segna un balzo in avanti del 16,4% , soprattutto grazie al merchandising e ai contenuti video , mentre la moda registra +7,5% , spinta dalle collaborazioni tra brand fashion e proprietà intellettuali. Infine, il settore dei giocattoli : vale oltre 1,5 miliardi di euro in royalties e rappresenta il 29% del fatturato . Tutti numeri degni di nota. Emergono anche trend e traiettorie figli dell’attualità e dei bisogni quotidiani: la digitalizzazione, i prodotti e i packaging sostenibili, l’espansione in settori non tradizionali come il food, il beauty e la tecnologia, e una crescente valorizzazione delle proprietà intellettuali locali. La vera novità di Milano Licensing Day è stata pensata ad hoc per ottimizzarne al meglio l’esperienza: una piattaforma digitale di business matching , studiata per agevolare l’incontro tra brand , agenzie e professionisti del settore, grazie alla quale sarà possibile gestire al meglio il tempo programmando in anticipo gli appuntamenti , così da aumentare le occasioni di networking e quindi di business. Il fitto programma vanta eventi speciali, talk e incontri tematici dedicati anche all’analisi delle tendenze emergenti nel licensing, ormai fortemente influenzato dal boom della cultura pop e alimentato dagli ormai mitici kidult . Il Pitch Program , cuore pulsante della manifestazione, permetterà quindi a tutte le aziende in bella mostra di presentare proposte e progetti a una platea selezionata di operatori del settore. In programma anche la nuova edizione di Brand Jam " Meet The Unexpected ": un ciclo di incontri innovativi che hanno l’obiettivo di esplorare i confini più creativi e inaspettati delle collaborazioni e delle edizioni limitate, fondamentale per chi lavora tra strategia, marketing e design. Nell’ottica di una sempre maggiore connessione con il mondo dei media, l’evento ospiterà anche un esclusivo Press Day targato Warner Bros. Discovery , dove si potranno scoprire in anteprima i prodotti e le novità dedicate al Natale .A dare il via a Milano Licensing Day 2025 l’evento “ Pop Culture Connections ” di mercoledì 17 settembre , un’anteprima B2B che offre un punto di vista contemporaneo e multidisciplinare sull’intersezione tra cultura pop , licensing e marketing . Dalle 17:30, si susseguiranno momenti di confronto e approfondimento , a partire dalla Kidult Conference , a cura di BVA Doxa e MLD Entertainment , che analizzerà il comportamento delle generazioni GenZ, Millennials e GenX attraverso l’originale e innovativo modello delle 12 Tribù Kidult . A seguire un talk di Jakala “ Da nicchia a mainstream: se il collezionismo invade il mass market ”, con casi di studio provenienti dal Giappone e dalla Corea sulle contaminazioni pop nei programmi di loyalty , e uno sguardo su come il mercato italiano stia iniziando a recepire queste dinamiche. In chiusura, il panel “ Pop Collaborations ”, una riflessione sulle sinergie tra proprietà intellettuali, moda, design ed experience marketing, a cura di Stefania Saviolo , SDA Bocconi School of Management , durante il quale verranno presentati anche i progetti di collaboration con icone pop sviluppati dagli studenti del Master MAFED (Master in Fashion, Experience & Design Management). Milano Licensing Day si conferma così non solo come l’appuntamento cardine per chi lavora licenze o brand, bensì come un vero osservatorio culturale e commerciale dove la cultura pop incontra l’industria , e dove le idee diventano business .