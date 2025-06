Muore a 55 anni Anne Burrell, celebre chef e volto storico di Food Network

È con grande tristezza che apprendiamo la scomparsa di Anne Burrell, celebre chef e volto iconico di Food Network, all’età di 55 anni. La sua passione per la cucina e il suo talento hanno ispirato milioni di spettatori in tutto il mondo. La sua mancanza si farà sentire profondamente nel panorama gastronomico internazionale. L’autopsia chiarirà le cause di questa improvvisa perdita, lasciando un vuoto difficile da colmare.

Anne Burrell, nota chef americana e icona della televisione gastronomica, è morta improvvisamente all’età di 55 anni nel suo appartamento di Brooklyn, a New York. La scomparsa è avvenuta nella mattina di martedì 17 giugno. Secondo quanto riportato da TMZ, i soccorsi sono intervenuti per un presunto arresto cardiaco, ma nonostante i tentativi di rianimazione la chef è stata dichiarata morta sul posto. L’autopsia chiarirà le cause esatte del decesso.

La notizia è stata confermata dalla famiglia, che ha condiviso un messaggio commosso ricordando Anne come "una moglie, sorella, figlia, madre e amica amatissima, la cui luce ha illuminato ogni stanza in cui entrava".

Nata il 21 settembre 1969 a Cazenovia, nello Stato di New York, Anne Burrell si era innamorata della cucina grazie alla madre e ai programmi di Julia Child. Dopo una laurea in comunicazione e inglese presso la Canisius College, aveva proseguito gli studi al prestigioso Culinary Institute of America, diplomandosi nel 1996, e perfezionandosi in Italia, all’Istituto Culinario per Stranieri di Asti.

Tra le sue esperienze più significative, l’attività nel ristorante Felidia a Manhattan, al fianco della celebre chef Lidia Bastianich. La carriera televisiva decolla nel 2005 con “The Next Iron Chef”, ma il successo arriva con “Secrets of a Restaurant Chef” e soprattutto con “Worst Cooks in America”, in onda su Food Network dal 2010, che l’ha vista protagonista per ben 27 stagioni.

Il suo carisma l’ha resa un volto amato anche in altri programmi di successo come “Chopped”, “Cutthroat Kitchen”, “Food Network Star”, “The Kitchen”, “Beat Bobby Flay” e “House of Knives”.

“Anne era una persona straordinaria e un talento culinario impareggiabile,” ha dichiarato un portavoce di Food Network. “Ha insegnato, gareggiato e condiviso con tutti la gioia che un buon pasto può portare”.

Oltre al mondo televisivo, Burrell era impegnata nel sociale: faceva parte del Garden of Dreams Foundation Advisory Board, era ambasciatrice della Juvenile Diabetes Research Foundation e sostenitrice attiva di City Harvest.

Anne lascia il marito Stuart Claxton, dirigente pubblicitario di Univision, con cui si era sposata nel 2021, e i figli Isabella, Amelia e Nicolas, il figliastro Javier, la madre Marlene e i fratelli Jane e Ben. Testimone d’onore al matrimonio era stata l’amica e collega Rachael Ray.

In una delle sue ultime interviste, la chef aveva dichiarato: “Credo davvero che il cibo senta come ti senti mentre lo cucini, e reagisca di conseguenza. Mi piace mettere felicità e gioia nei miei piatti: non è una cosa così seria”.

Sui social, sono stati moltissimi i tributi da parte di fan e colleghi. Gigi Hadid, che aveva condiviso una puntata con lei su Food Network, ha scritto: “Sono devastata. Poter cucinare con lei è stato un sogno. Era fantastica. Riposa in pace”.

Buddy Valastro, star di “Cake Boss”, ha ricordato: “Anne, la tua energia e amore per il cibo illuminavano ogni cucina. Eri una forza della natura. Ci mancherai tantissimo”.

Carson Kressley, volto noto della TV americana, ha scritto: “Mi sento fortunato ad averti conosciuta. Buon cibo, buoni amici, tanto amore e tante risate: è ciò che ti auguro ovunque tu sia adesso”.

La chef Carla Hall l’ha definita “una tosta insegnante con le sue gonne su misura, i calzini spaiati e quel sorriso indimenticabile”. L’ex collega Tyler Florence ha aggiunto: “Era una delle stelle più luminose. Grazie per aver condiviso il tuo dono con noi”.