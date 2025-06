Roma, auto sulla scalinata di Trinità dei Monti: illeso un uomo di 81 anni

Un episodio sorprendente ha scosso il cuore di Roma nelle prime ore di questa mattina: un’auto si è schiantata sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, ma fortunatamente l’uomo al volante, un 81enne, è rimasto illeso. La scena, incredibile e inattesa, ha attirato l’attenzione di residenti e turisti. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma ciò che conta è che nessuno si sia fatto male. Un episodio che ci ricorda quanto la sicurezza sia preziosa.

Paura alle prime luci dell’alba a Roma, dove un’auto è finita sulla celebre scalinata di Trinità dei Monti, in pieno centro storico. L’incidente è avvenuto intorno alle 4:30 di martedì 17 giugno.

Alla guida del veicolo un uomo di 81 anni, che per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo dell'auto. Le ipotesi al vaglio sono un possibile malore o una distrazione. Fortunatamente, l’anziano non ha riportato ferite.

Leggi anche Roma, aggredisce con un martello l'uomo trovato con la fidanzata: 26enne arrestato per tentato omicidio

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Roma, con il supporto dell’Autogru della sede della Rustica e del Carro Crolli, utilizzato per recuperare il mezzo senza compromettere ulteriormente la struttura monumentale.

Per evitare danni alla scalinata, i soccorritori hanno posizionato tavole di legno sui gradini prima della rimozione dell'auto. Presente anche la Polizia Locale, impegnata nei rilievi e nella gestione del traffico nella zona.