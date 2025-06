Chi è Sofia Viola, la nuova Miss Mondo Italia 2025? La giovane campana di Pozzuoli ha conquistato la scena all’Ecoresort Le Sirene di Gallipoli, incantando giuria e pubblico con eleganza, determinazione e un carisma irresistibile. Classe 2003, alta 175 cm e con lunghi capelli castani, Sofia si prepara a rappresentare l’Italia al prestigioso concorso internazionale Miss World, pronta a portare nel mondo il talento e la bellezza del nostro Paese.

Sofia Viola è stata incoronata Miss Mondo Italia 2025 e rappresenterà l’Italia al prestigioso concorso internazionale Miss World. La proclamazione è avvenuta all'Ecoresort Le Sirene di Gallipoli, dove la giovane campana ha conquistato la giuria con eleganza, determinazione e carisma.

Classe 2003, originaria di Pozzuoli in provincia di Napoli, Sofia ha 21 anni, è alta 175 cm e ha lunghi capelli castani. Dopo il titolo regionale di Miss Campania 2023, ha raggiunto ora il vertice nazionale della competizione di bellezza.

Oltre alla passerella, Viola coltiva da anni una grande passione per lo sport, in particolare per la pallavolo, disciplina che ha segnato il suo percorso di crescita personale e le ha insegnato valori fondamentali come il gioco di squadra e la condivisione. Ma il vero sogno di Sofia è il cinema: studia recitazione con l'obiettivo di diventare attrice, ispirandosi a una leggenda del grande schermo, la sua conterranea Sophia Loren.

L’attuale detentrice del titolo mondiale è la thailandese Opal Suchata, che Sofia tenterà di succedere nella prossima edizione del concorso. Intanto, sui social sono numerosi i messaggi di congratulazioni per la neoeletta miss, tra cui quelli di Chiara Esposito, che aveva rappresentato l’Italia nella precedente edizione di Miss Mondo.