Carlo Conti e Francesca Vaccaro, 13 anni d'amore: la dolce dedica sui social

Carlo Conti e Francesca Vaccaro celebrano 13 anni di amore, un traguardo speciale condiviso con dolcezza sui social. Il conduttore toscano ha emozionato i fan con una foto ricordo del giorno delle nozze, accompagnata da parole piene di affetto. Un gesto che testimonia la forza del loro legame, nato e cresciuto nel tempo. A ricordare il valore dell’amore duraturo e della complicità, la loro storia continua a ispirare.

Carlo Conti e Francesca Vaccaro festeggiano oggi, lunedì 16 giugno, il loro 13° anniversario di matrimonio. A ricordarlo con emozione è stato il conduttore toscano, che ha condiviso sui social una tenera foto del giorno delle nozze accompagnata da una breve ma significativa dedica.

Lo scatto, pubblicato da Conti su Instagram, li ritrae sorridenti all’uscita della Pieve di Sant’Andrea a Cercina, dove il 16 giugno 2012 si erano uniti in matrimonio. A corredo della foto, la frase: “13 anni di noi”, un omaggio semplice e carico di significato al lungo percorso vissuto insieme.

Due anni dopo le nozze è arrivato il loro unico figlio, Matteo, a coronare un’unione che, nonostante le difficoltà iniziali, si è rafforzata nel tempo. Anche Francesca Vaccaro ha voluto celebrare la ricorrenza con un post affettuoso rivolto al marito: “Tutto ciò che voglio è invecchiare con te. Buon anniversario amore mio!”.

In una recente intervista a Domenica In, Carlo Conti ha raccontato alcuni momenti significativi della loro storia. I due si conobbero nel 2001 proprio negli studi del programma. All’epoca, Conti non era intenzionato a costruire una famiglia, una posizione che mise a dura prova la relazione.

Determinante fu l’intervento di Antonella Clerici, collega e grande amica di Conti, che lo convinse a rivedere le sue priorità. “Dopo sei mesi eravamo marito e moglie”, ha rivelato il conduttore, ricordando quel cambiamento improvviso ma decisivo che li ha portati fino a oggi, uniti da un amore duraturo e consapevole.