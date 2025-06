Milano, 17enne scompare nell'Adda dopo un tuffo: riprese le ricerche tra fango e acque torbide

Sono riprese questa mattina, poco dopo le 8, le operazioni di ricerca del 17enne scomparso nel fiume Adda a Cassano d’Adda, in provincia di Milano, dopo essersi tuffato ieri intorno alle 18 senza più riemergere.

Il giovane si sarebbe immerso nel tratto del fiume nei pressi delle chiuse del canale della Muzza, punto ora al centro delle attività di perlustrazione. Le condizioni meteo avverse, con forti piogge abbattutesi sulla zona nel tardo pomeriggio di ieri, avevano reso necessaria l'interruzione temporanea delle ricerche. La presenza di fango e la scarsa visibilità sott'acqua hanno complicato notevolmente il lavoro dei soccorritori.

Questa mattina sul posto sono tornati in azione gli operatori del Nucleo Fluviale, del TAS e dei vigili del fuoco di Gorgonzola. A breve si uniranno anche i sommozzatori e il personale del SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), per intensificare le ricerche sia in superficie che sott'acqua.

L’area interessata è stata delimitata per consentire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza, mentre le autorità locali monitorano costantemente l’evolversi della situazione e l’eventuale abbassamento della torbidità delle acque per facilitare gli interventi.