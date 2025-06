Arrestato nel Minnesota il presunto omicida della deputata Hortman e del marito

Le autorità del Minnesota hanno arrestato il presunto responsabile dell’omicidio della deputata democratica Melissa Hortman e di suo marito. A riferirlo sono i principali media statunitensi.

Dopo una serrata caccia all’uomo durata quasi due giorni, il sospettato, identificato come Vance Boelter, 57 anni, è stato finalmente fermato in una zona rurale dello Stato, dove erano schierate forze dell’ordine locali, statali e federali, secondo fonti anonime citate dal New York Times e dalla CBS News.

Leggi anche Harris sceglie il vice: chi è Walz - governatore del Minnesota

Le indagini si sono concentrate su Boelter fin dalle prime fasi, in seguito al ritrovamento dei cadaveri della deputata e di suo marito. Non sono stati ancora resi noti i dettagli sulle motivazioni dell’agguato né sulle modalità esatte dell’uccisione.

Durante le operazioni di ricerca, gli agenti hanno perquisito una vasta area boschiva, utilizzando sia unità cinofile che mezzi aerei. Il blitz che ha portato alla cattura è scattato quando il sospettato è stato localizzato in un edificio rurale, presumibilmente abbandonato.

Al momento dell’arresto, Boelter non ha opposto resistenza. Le autorità stanno ora procedendo con l’interrogatorio, mentre è previsto il trasferimento davanti al tribunale competente per le formalità, tra cui la convalida dell’arresto e la formulazione delle accuse ufficiali.

Il procuratore distrettuale ha dichiarato che l’inchiesta è ancora in una fase iniziale e che ulteriori aggiornamenti verranno forniti nei prossimi giorni, inclusi eventuali dettagli su un possibile movente o complici.

L’arresto del sospettato rappresenta un passo importante verso la verità su un fatto di cronaca che ha scosso l’intera comunità politica del Minnesota e sollevato nuovi interrogativi sulla sicurezza dei rappresentanti eletti.