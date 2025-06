Europei Under 21, Slovacchia-Italia 0-1: gol di Casadei, azzurrini ai quarti con un turno d'anticipo

Dopo il successo all’esordio contro la Romania, l’Italia Under 21 conquista una preziosa vittoria per 1-0 contro la Slovacchia, staccando il pass per i quarti di finale degli Europei U21 con una giornata d’anticipo.

Allo stadio dei padroni di casa, gli azzurrini guidati da Carmine Nunziata partono forte e trovano subito il vantaggio al 7’: è Cesare Casadei a sbloccare la gara con un colpo di testa preciso su cross dalla sinistra. Il gol regala all’Italia l’inerzia giusta per gestire la partita, controllando il ritmo e concedendo poco agli avversari.

La Slovacchia cresce nella ripresa e prova a reagire, ma la difesa azzurra resta solida. Decisivo nei minuti finali il portiere Sebastiano Desplanches, protagonista al 90’ con una parata determinante che nega il pareggio ai padroni di casa.

Con questa vittoria, l’Italia sale a quota 6 punti nel girone e si assicura l’accesso ai quarti. Nell’ultima partita della fase a gironi, gli azzurrini sfideranno la Spagna per il primo posto del gruppo.