Proposta di matrimonio a Montreal per Norris: Vuoi sposarmi? ma lui rifiuta

Durante le prove libere del Gran Premio del Canada a Montreal, Lando Norris è stato protagonista di un episodio divertente e inaspettato: una proposta di matrimonio a Montreal per Norris, che però ha ricevuto un rifiuto. Tra risate e imprevisti, il pilota della McLaren, secondo in classifica, ha dimostrato ancora una volta il suo spirito vivace. Ma cosa succederà ora? La sorpresa rimane nel cuore di tutti gli appassionati.

Lando Norris è stato protagonista di un curioso siparietto durante le prove libere del Gran Premio del Canada a Montreal. Il pilota della McLaren, attualmente secondo nella classifica Piloti con 176 punti, è in piena corsa per il titolo mondiale di Formula 1, alle spalle del compagno di squadra Oscar Piastri, leader con 186 punti.

Nonostante abbia definito il venerdì canadese come “il peggior venerdì dell’anno”, Norris ha trovato sostegno e sorrisi sugli spalti. Tra i tanti tifosi accorsi per sostenerlo, una coppia ha attirato l’attenzione con un cartellone insolito: “Lando, vuoi sposarmi? Il mio fidanzato non vuole”, accompagnato da cuori e una foto del pilota britannico.

Le telecamere non si sono lasciate sfuggire la scena e hanno subito inquadrato il messaggio mentre veniva mostrato anche sul maxischermo del circuito. Norris, al volante della sua McLaren, ha visto il cartello e ha reagito con un divertito ma deciso cenno di diniego con la testa, prima di tornare concentrato sulla pista.

L’episodio ha strappato un sorriso ai presenti e ha portato un momento di leggerezza in un fine settimana che si preannuncia cruciale per la lotta al titolo. Il circuito di Montreal potrebbe rivelarsi decisivo per le ambizioni del giovane inglese, chiamato a un risultato importante dopo una giornata complicata.