DIABLO X HELLFEST: UNA COLLABORAZIONE METAL DIABOLICA

Per celebrare la Festa della Musica e l'anniversario del franchise, Diablo unisce le forze con Hellfest per una collaborazione tanto oscura quanto indimenticabile. Dal 19 al 22 giugno 2025, le fiamme dell'Inferno avvolgeranno Clisson, in Francia.

Durante i quattro giorni di festival, tra suoni fragorosi ed energia selvaggia, nel cuore di uno dei più grandi festival metal d’Europa, il mondo di Sanctuarium invaderà il backstage di Hellfest.

I fan potranno immergersi nell’universo di Diablo attraverso interviste esclusive con alcune delle principali band che si esibiranno all’Hellfest, vincere gadget esclusivi sia online che in loco, e scoprire altre sorprese riservate ai partecipanti.

I fan di tutto il mondo potranno seguire la celebrazione tramite lo streaming ufficiale di Hellfest e sui canali social di Hellfest e Diablo, dove verranno condivisi contenuti esclusivi durante tutto l’evento.Una partnership infuocata come l’Inferno stesso… da non perdere.