Identificati i banditi coinvolti: il killer del carabiniere aveva un passato criminale con furti e un assalto a un portavalori

Un passato di ombre e violenze, Michele Mastropietro, 59 anni di Carosino, era noto alle forze dell’ordine per furti, rapine e un tentato omicidio. La sua escalation criminale lo ha portato a uno scontro fatale con i carabinieri, culminato con la tragica morte del brigadiere Legrottaglie. Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza e sull’allarme delle radici profonde della criminalità. La vicenda ci invita a riflettere su come prevenire tragedie simili in futuro.