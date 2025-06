Israele pronto ad attaccare l'Iran, gli Stati Uniti evacuano il personale diplomatico in Medio Oriente

Tensione in Medio Oriente: Israele sarebbe pronto a lanciare una nuova operazione contro l'Iran, mentre gli Stati Uniti evacuano il personale diplomatico. La minaccia di escalation coinvolge direttamente le potenze globali, alimentando un clima di incertezza e paura. Le recenti mosse indicano una possibile escalation del conflitto, con ripercussioni che potrebbero sconvolgere l'intera regione. La situazione rimane sotto stretto osservamento, e il mondo si chiede quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi.

Israele sarebbe pronto a lanciare una nuova operazione militare contro l'Iran. La notizia arriva da CBS News, che cita fonti vicine al dossier. Secondo l’emittente americana, l’allerta tra le forze alleate è massima e coinvolge direttamente anche gli Stati Uniti, preoccupati per possibili ritorsioni iraniane contro obiettivi statunitensi in Iraq.

Il timore di attacchi ha spinto il Dipartimento di Stato americano a ordinare il rientro immediato del personale governativo non essenziale dalle sedi diplomatiche in Iraq. A questa misura si aggiunge l’autorizzazione, concessa dal Pentagono, ai familiari dei militari americani presenti in tutto il Medio Oriente di lasciare volontariamente le basi in cui si trovano.

Un alto funzionario del Dipartimento della Difesa ha confermato a CBS News che le misure sono state adottate in risposta alle “accresciute tensioni regionali” e a una possibile escalation che potrebbe coinvolgere infrastrutture e interessi americani nella regione.

Il clima di tensione è stato confermato anche da Donald Trump, intervenuto in nottata dal Kennedy Center. L’ex presidente ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno procedendo al riposizionamento del proprio personale in Medio Oriente per motivi di sicurezza. “Li stiamo spostando perché potrebbe diventare un posto pericoloso”, ha affermato durante il suo intervento.