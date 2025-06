Dune: Awakening disponibile

Funcom è orgogliosa di annunciare che Dune: Awakening è ora disponibile su Steam! È giunto il momento di passare dalla sopravvivenza alla grandezza e sfidare il potere in quello che non è solo il più grande gioco di Dune mai realizzato, ma anche uno dei giochi di sopravvivenza più ambiziosi di sempre.

Chi ha acquistato la Deluxe Edition o la Ultimate Edition ha avuto l'opportunità di giocare in anteprima per 5 giorni a partire dal 5 giugno. Durante questo periodo, Dune: Awakening ha registrato un picco di 117.087 giocatori simultanei su Steam, un numero che dovrebbe aumentare ulteriormente ora che le porte sono ufficialmente aperte a tutti e la fase di preordine è terminata.

Dune: Awakening ha attualmente una valutazione degli utenti dell'89% su Steam.

Mentre i giocatori PC possono immergersi in Dune: Awakening già da oggi, Funcom ha anche confermato che il gioco arriverà su PlayStation e Xbox. L'uscita su console è prevista per il 2026.

Dune: Awakening segue un modello di business classico: lo acquistate, lo possedete. I giocatori potranno poi scegliere di acquistare DLC opzionali, ma il gioco non è in accesso anticipato e non prevede costi di abbonamento o microtransazioni.

La scorsa settimana, Funcom ha presentato in anteprima il trailer di lancio del gioco durante lo show live alla Summer Game Fest. Oggi ha pubblicato un nuovo trailer supercut che riunisce i momenti salienti dei trailer precedenti in un unico video celebrativo per festeggiare il lancio.

VIDEO - https://www.youtube.com/watch?v=YOGwZO_i-6o -

Dune: Awakening è un gioco di sopravvivenza multiplayer su larga scala ambientato sullo spietato pianeta Arrakis, ispirato all'universo immaginario creato da Frank Herbert e portato sullo schermo dai film pluripremiati di Denis Villeneuve e Legendary Entertainment. I giocatori dovranno sopportare il sole cocente, le tempeste di sabbia mortali e i vermi delle sabbie sempre presenti. Potranno creare di tutto, dalle armi e armature alle auto terrestri e agli ornitotteri, mentre avanzano sia in termini di potere personale che politico. Possono inoltre schierarsi con gli Atreides o gli Harkonnen per partecipare ad attività che influenzeranno il mondo condiviso. Unendo sopravvivenza e gameplay MMO, Dune: Awakening offre sistemi multiplayer espansivi in cui centinaia di giocatori coesistono, commerciando, combattendo e destreggiandosi tra intrighi politici su server persistenti.

È inoltre disponibile anche il Dune: Awakening Season Pass, che include il DLC Wildlife of Arrakis . Questo pacchetto contiene quattro statue presenti nel gioco che celebrano alcune delle creature più tenaci del pianeta: verme delle sabbie, chiroptera, kulon e Muad'Dib.

I restanti tre DLC inclusi nel Season Pass sono previsti per il quarto trimestre del 2025, il primo trimestre del 2026 e il secondo trimestre del 2026. Inoltre, Funcom fornirà aggiornamenti gratuiti che introdurranno nuovi contenuti, funzionalità e continui miglioramenti al gioco.