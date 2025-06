Mafia: Terra Madre - secondo video - diario di sviluppo

Oggi Hangar 13 ha pubblicato un nuovo video tratto dal diario di sviluppo: Breaking Omertà: "L’Arte incontra la Tecnologia".

Scoprite come Hangar 13 ha ottenuto la massima fedeltà grafica perMafia: Terra Madre adottando nuovi strumenti per dare vita alla Sicilia dei primi del '900.

Per il team di Hangar 13 scegliere una location così notoriamente mozzafiato ha richiesto un’attenzione meticolosa nella ricostruzione dei dettagli per immergere completamente i giocatori in questo dramma criminale guidato dalla narrazione.

Mafia: Terra Madre uscirà l’8 agosto 2025 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam, ed è già disponibile per il pre-ordine.