Luna di Fragola in arrivo: spettacolo raro l'11 giugno 2025, ecco come ammirarla

Luna di Fragola, uno degli eventi celesti più affascinanti dell’anno, sta per tornare il 11 giugno 2025. Questo spettacolo raro e simbolico ci regala un’occasione unica per ammirare la bellezza del cielo notturno, soprattutto tra il 10 e l’11 giugno. Un momento imperdibile per gli appassionati di astronomia e non solo, che ci invita a sognare tra le stelle e a scoprire i misteri dell’universo. Non lasciartelo sfuggire!

Sta per tornare la Luna di Fragola, uno degli eventi astronomici più affascinanti e simbolici dell’anno. Il momento clou sarà l’11 giugno 2025 alle ore 09:44 (ora italiana), quando si verificherà ufficialmente la Luna piena di giugno. Tuttavia, per ammirarla in tutta la sua bellezza, il momento migliore sarà la notte tra il 10 e l’11 giugno.

Il nome Luna di Fragola proviene dalle antiche tradizioni dei nativi americani, che associavano la luna piena di giugno alla stagione della raccolta delle fragole. Un nome evocativo, profondamente legato alla natura e ai suoi ritmi. In Europa, lo stesso plenilunio era conosciuto anche come Luna del Miele, in riferimento alla stagione dei matrimoni e alla dolcezza dei raccolti estivi.

Nonostante l'immaginario romantico, la Luna non assumerà realmente una colorazione rosa. Si tratterà comunque di uno spettacolo affascinante per chi riuscirà ad osservare il disco lunare basso sull’orizzonte, in particolare nelle fasi subito dopo il tramonto e prima dell’alba.

Il fenomeno sarà particolarmente suggestivo perché la Luna apparirà molto bassa rispetto all’orizzonte. Questo significa che potrebbe risultare difficile da vedere per chi vive in città o in luoghi con ostacoli visivi verso est al tramonto e verso ovest all’alba. Anche nelle ore centrali della notte, quando normalmente domina il cielo, resterà visibile solo vicino all’orizzonte.

Per godere appieno dello spettacolo, è consigliabile cercare un punto panoramico con visuale libera, preferibilmente in campagna o in altura, lontano dall'inquinamento luminoso. Con un cielo sereno, sarà possibile osservare la Luna piena mentre sorge e tramonta con tonalità calde e dimensioni apparenti più grandi del solito.