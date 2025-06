Donald Trump ironizza su Greta Thunberg: È strana, dovrebbe gestire la rabbia

Donald Trump ironizza su Greta Thunberg, suggerendo che dovrebbe gestire meglio la rabbia. L'ex presidente degli Stati Uniti, dopo un colloquio con Netanyahu, commenta la vicenda dell’attivista svedese bloccata a Gaza, sottolineando con tono pungente le sue reazioni. Tra battute e critiche, Trump torna a far parlare di sé, dimostrando ancora una volta quanto sia imprevedibile il suo modo di affrontare temi di attualità. La sua opinione apre nuovi spunti di riflessione sul ruolo degli attivisti e delle personalità pubbliche.

Donald Trump torna a parlare di Greta Thunberg, l'attivista svedese di 22 anni bloccata nei giorni scorsi da Israele mentre tentava di raggiungere Gaza a bordo di una nave insieme ad altri attivisti.

L'ex presidente degli Stati Uniti, reduce da un colloquio telefonico con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, ha commentato la vicenda durante un incontro con i giornalisti. Alla domanda su quanto accaduto, Trump ha risposto con il suo consueto tono provocatorio: “È una persona strana, una giovane arrabbiata. Non so se sia vera rabbia, è difficile da credere. Ho visto cos'è successo, sicuramente è diversa... Penso che dovrebbe frequentare un corso per la gestione della rabbia, questa è la mia raccomandazione principale”.

Quando gli è stato chiesto se fosse d'accordo con l’idea che Greta sia stata di fatto rapita da Israele, ha tagliato corto: “Credo che Israele abbia altro a cui pensare”.

Greta Thunberg, a cui è stata diagnosticata la sindrome di Asperger, è diventata famosa in tutto il mondo sin da giovanissima come simbolo della lotta contro i cambiamenti climatici, fondando il movimento FridaysForFuture. La sua figura è spesso stata al centro di polemiche politiche, soprattutto durante il primo mandato di Trump.

Nel 2019, i due furono protagonisti di un momento diventato virale: entrambi si trovavano nella sede dell’ONU per eventi distinti e Trump passò davanti alle telecamere mentre Greta lo osservava con uno sguardo intenso e severo. L’immagine fece rapidamente il giro del mondo, diventando uno dei simboli del contrasto generazionale e politico tra i due.