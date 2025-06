ROG Ally: il PC da gaming portatile che sfida le console

ROG Xbox Ally e Ally X: il futuro del gaming portatile arriva per le festività 2025

Il mondo del gaming portatile si prepara a un’evoluzione significativa con l’annuncio di ROG Xbox Ally e ROG Xbox Ally X, due dispositivi frutto della collaborazione tra ASUS e Xbox, in arrivo in tempo per le festività del 2025. Più che semplici console portatili, questi device rappresentano un ponte tra l’ecosistema Xbox e la versatilità del sistema operativo Windows 11, aprendo nuovi scenari per chi desidera giocare ovunque senza rinunciare alla qualità.

Potenza Xbox, libertà Windows

ROG Xbox Ally nasce dall’idea di combinare la potenza dei giochi Xbox con l’apertura e la flessibilità di Windows 11. Questo significa accesso non solo ai titoli Xbox, ma anche a una vasta gamma di giochi per PC, launcher personalizzabili e l’intero ecosistema di applicazioni Windows. I gamer avranno quindi a disposizione una piattaforma completa, sempre con sé, senza compromessi.

Due modelli, due livelli di esperienza

Il ROG Xbox Ally è pensato per offrire un perfetto equilibrio tra prestazioni e autonomia. Grazie al processore AMD Ryzen™ Z2 A, riesce a garantire fluidità e reattività mantenendo consumi contenuti. Con 16 GB di RAM e 512 GB di storage SSD, rappresenta una soluzione versatile e potente per il gaming in mobilità.

La versione ROG Xbox Ally X, invece, è pensata per chi cerca il massimo. Equipaggiata con il nuovissimo AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme, questa variante punta su prestazioni elevate e intelligenza artificiale integrata per un’esperienza più immersiva: più fotogrammi al secondo, grafica migliorata e interazioni più intelligenti. A bordo troviamo 24 GB di RAM ad alta velocità e 1 TB di archiviazione SSD, ideali per gestire un ampio parco giochi nativi senza preoccuparsi dello spazio disponibile.

Una nuova era per il gaming portatile

L’arrivo dei due modelli è previsto per la stagione natalizia del 2025, periodo strategico in cui molti giocatori cercheranno il regalo perfetto o il prossimo dispositivo da aggiungere alla propria collezione. La collaborazione tra ASUS e Xbox promette non solo hardware avanzato, ma anche un’integrazione più profonda tra console, PC e servizi cloud, offrendo ai giocatori una libertà mai vista prima.

In sintesi, ROG Xbox Ally e Ally X non sono solo nuovi dispositivi: rappresentano un nuovo modo di vivere il gaming, senza confini. E questo, come anticipato da Microsoft, è solo l’inizio.