Rottamazione-quater, scade oggi il termine per saldare la rata delle cartelle: cosa sapere

Rottamazione-quater, scade oggi il termine per saldare la rata delle cartelle: cosa sapere. Oggi, 9 giugno 2025, rappresenta l’ultima occasione per rispettare la scadenza della rata in scadenza lo scorso 31 maggio, con i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge. È fondamentale agire subito, perché il pagamento è obbligatorio per chi ha già in regola le rate precedenti. Chi non effettua il versamento rischia sanzioni e il mancato proseguimento della definizione agevolata.