Germania, piano emergenza bunker: rifugi antiaerei per un milione di persone contro il rischio di attacco russo

La Germania si prepara a blindare il suo futuro: un piano emergenza bunker mira a proteggere un milione di cittadini contro il rischio di un attacco russo. Ralph Tiesler, direttore dell’BBK, invita alla mobilitazione nazionale per rafforzare le difese e garantire la sicurezza di tutti. In un clima di crescente tensione internazionale, l’Europa è chiamata a rispondere con decisione e unità, perché la sicurezza non può più aspettare.

La Germania sta accelerando i preparativi per potenziare la propria rete di bunker e rifugi antiaerei, in risposta al timore crescente di un possibile attacco russo. L’annuncio arriva da Ralph Tiesler, direttore dell’Ufficio federale per la protezione civile e l’assistenza in caso di catastrofi (BBK), che ha lanciato un appello a una mobilitazione nazionale per rafforzare le misure di sicurezza interna.

Secondo Tiesler, lo Stato tedesco deve prepararsi concretamente a uno scenario di guerra entro i prossimi quattro anni. “Per troppo tempo in Germania si è vissuta l’illusione che un conflitto militare non ci riguardasse. Ma la situazione è cambiata. Il rischio di una grande guerra di aggressione in Europa è reale”, ha dichiarato in un’intervista alla Süddeutsche Zeitung.

L’obiettivo del piano è quello di individuare e trasformare rapidamente infrastrutture esistenti in rifugi sicuri, capaci di ospitare fino a un milione di persone. Tra le strutture da riconvertire figurano tunnel, stazioni della metropolitana, garage sotterranei, parcheggi e cantine di edifici pubblici. L’iniziativa mira a creare nuovi spazi di protezione civile in tempi brevi, sfruttando ciò che è già disponibile nel tessuto urbano.

“La Germania, come prima economia europea, deve affrontare la realtà del conflitto e riconoscere che non è ancora adeguatamente attrezzata per affrontare un’emergenza militare”, ha aggiunto Tiesler, sollecitando il governo e le amministrazioni locali a intervenire con urgenza per rafforzare la resilienza del Paese.