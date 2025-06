Colombia, attentato contro il candidato presidente Miguel Uribe: ferito gravemente alla testa

Grande shock e preoccupazione in tutto il paese. La violenza politica si fa sempre più pressante, minacciando la stabilità democratica colombiana e mettendo a rischio il futuro delle elezioni. È un attacco che scuote non solo la campagna di Uribe, ma l’intera nazione, chiamata a riflettere sulla crescente tensione e sulla necessità di garantire sicurezza e rispetto per le istituzioni democratiche.