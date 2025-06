Aldo Montano operato alla spalla: La scherma mi ha dato tutto, ma ha presentato il conto

La scherma mi ha dato tutto, ma ora il conto da pagare è arrivato. Aldo Montano, ex campione olimpico, si è sottoposto a un nuovo intervento alla spalla, condividendo il momento sui social. Tra speranza e sfida, il suo messaggio è chiaro: la battaglia continua, perché la forza di rialzarsi è ciò che conta davvero. La sua determinazione è un esempio di resilienza e passione, pronta a ripartire più forte di prima.

Aldo Montano si è sottoposto a un nuovo intervento chirurgico, questa volta alla spalla. L’ex campione olimpico di scherma ha condiviso la notizia su Instagram, pubblicando una foto direttamente dalla clinica dove è ricoverato, insieme allo staff medico che lo assiste.

“Work in progress... again”, ha scritto Montano nel post, accompagnando il messaggio con una riflessione amara ma lucida: “La scherma mi ha dato tutto. Medaglie, emozioni, soddisfazioni. Ma in cambio ha chiesto il conto… pezzo per pezzo”.

L’intervento si è reso necessario a causa di un infortunio alla spalla che ha richiesto un ricovero e uno stop forzato. “Oggi è il turno della spalla. Pit stop tecnico con il mitico Prof. Giuseppe Porcellini e lo staff top dell’Ospedale di Sassuolo”, ha aggiunto Montano, ringraziando i medici per la professionalità e il supporto.

Non è il primo intervento per l’atleta, che solo un anno fa si era sottoposto a un’operazione all’anca per una necrosi. Con la consueta determinazione, ha sottolineato la volontà di tornare presto in forma: “Un altro passaggio obbligato per tornare a sentirmi al 100% dentro e fuori dalla pedana”.

Infine, Montano ha voluto ringraziare le persone a lui vicine: “Grazie a tutti quelli che mi stanno vicino, a chi mi cura e a chi mi sopporta. Non è la prima riparazione... e non sarà l’ultima. Ma sapete com’è: i guerrieri non si fermano, cadono, si rialzano e ripartono”. Il post si chiude con una foto che lo ritrae sorridente, segno di uno spirito combattivo che non si arrende.