Amazon amplia la gamma Fire TV con la serie Omni Mini-LED

Amazon amplia la gamma Fire TV in Italia con la potente serie Omni Mini-LED

La serie Fire TV Omni Mini-LED è dotata di un display cinematografico QLED Mini-LED, supporto per Dolby Vision IQ, certificazione AMD FreeSync Premium Pro, comandi vocali Alexa e modalità ambiente di Fire TV, che sostituisce lo schermo nero della TV con informazioni utili e opere d’arte, quando non viene usata per lo streaming

Amazon ha presentato oggi Fire TV Omni Mini-LED, la smart TV Amazon più potente e immersiva di sempre, ora disponibile in pre-ordine su Amazon.it.

Fire TV Omni Mini-LED: la TV più potente e innovativa mai realizzata da Amazon

La serie Fire TV Omni Mini-LED ottimizza la qualità dell'immagine, l'audio e le prestazioni per offrire la TV più avanzata e innovativa di Amazon. La serie Omni Mini-LED è dotata di un incredibile display cinematografico 4K QLED Mini-LED e offre fino a 1.400 nit di luminosità di picco e fino a 768 zone di dimming, oltre al supporto per Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, per esaltare ogni dettaglio con colori più vivaci, neri più profondi e contrasti più ricchi.

La gamma integra la tecnologia far-field, che consente di trovare app, scoprire programmi e film, gestire la riproduzione e controllare la modalità ambiente di Fire TV utilizzando solo la voce, grazie ai comandi vocali Alexa. Disponibile in diverse dimensioni perfette per qualsiasi soggiorno, la TV introduce una serie di nuove funzionalità nella gamma, tra cui:

Tecnologia Intelligent Picture : combina l'intelligenza artificiale con il nuovo sensore avanzato di luce e colore integrato nella gamma per migliorare la qualità dell'immagine. Questa tecnologia identifica, analizza e ottimizza automaticamente le scene in tempo reale, regolando con precisione i dettagli dell'immagine come paesaggi, edifici, eventi sportivi e altro ancora. I sensori del televisore rilevano simultaneamente le condizioni di illuminazione dell’ambiente, adattando la luminosità e la temperatura del colore per offrire una visione ottimale, sia di giorno che di notte.

: combina l'intelligenza artificiale con il nuovo sensore avanzato di luce e colore integrato nella gamma per migliorare la qualità dell'immagine. Questa tecnologia identifica, analizza e ottimizza automaticamente le scene in tempo reale, regolando con precisione i dettagli dell'immagine come paesaggi, edifici, eventi sportivi e altro ancora. I sensori del televisore rilevano simultaneamente le condizioni di illuminazione dell’ambiente, adattando la luminosità e la temperatura del colore per offrire una visione ottimale, sia di giorno che di notte. Nuova arte immersiva per la modalità ambiente di Fire TV: la lineup è dotata della modalità ambiente di Fire TV, che sostituisce lo schermo inattivo con informazioni utili e splendide opere d'arte, quando non si è in streaming. La collezione in continua espansione, che include oltre 2.000 opere d’arte gratuite in alta qualità, è ora arricchita con nuove animazioni, fotografie di paesaggi, subacquee e immagini dallo spazio fornite dalla NASA.

la lineup è dotata della modalità ambiente di Fire TV, che sostituisce lo schermo inattivo con informazioni utili e splendide opere d'arte, quando non si è in streaming. La collezione in continua espansione, che include oltre 2.000 opere d’arte gratuite in alta qualità, è ora arricchita con nuove animazioni, fotografie di paesaggi, subacquee e immagini dallo spazio fornite dalla NASA. La migliore esperienza audio cinematografica di Fire TV: la gamma introduce il supporto per l'audio Dolby Atmos, oltre a due potenti altoparlanti e un subwoofer integrato, per offrire bassi profondi, chiarezza del suono e una gamma dinamica ampia, per un'esperienza audio immersiva.

la gamma introduce il supporto per l'audio Dolby Atmos, oltre a due potenti altoparlanti e un subwoofer integrato, per offrire bassi profondi, chiarezza del suono e una gamma dinamica ampia, per un'esperienza audio immersiva. Funzionalità di gioco premium: Fire TV Omni Mini-LED è la prima TV realizzata da Amazon ad ottenere la certificazione AMD FreeSync Premium Pro, per offrire un'esperienza di gioco davvero avanzata. Combinando un Refresh Rate variabile, la modalità Auto Low Latency e una nuova frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144 Hz in modalità Gaming, Fire TV Omni Mini-LED Series elimina artefatti visivi e la latenza di input, offrendo ai giocatori il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno, sia che siano immersi in azioni frenetiche, avventure open world o qualsiasi altra esperienza.

Fire TV Omni Mini-LED è la prima TV realizzata da Amazon ad ottenere la certificazione AMD FreeSync Premium Pro, per offrire un'esperienza di gioco davvero avanzata. Combinando un Refresh Rate variabile, la modalità Auto Low Latency e una nuova frequenza di aggiornamento ultraveloce a 144 Hz in modalità Gaming, Fire TV Omni Mini-LED Series elimina artefatti visivi e la latenza di input, offrendo ai giocatori il vantaggio competitivo di cui hanno bisogno, sia che siano immersi in azioni frenetiche, avventure open world o qualsiasi altra esperienza. Connettività a prova di futuro con supporto per Wi-Fi 6E: la gamma introduce il supporto per Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, consentendo ai clienti con router Wi-Fi 6E di rendere la propria connettività wireless a prova di futuro e godere di uno streaming ultraveloce, ultra-fluido e a bassa latenza.

Inoltre, la nuova serie Omni Mini-LED supporterà anche la funzione Dual Audio. Questa nuova funzionalità di accessibilità consente ai clienti con apparecchi acustici compatibili con ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) di ricevere audio di alta qualità direttamente nei propri apparecchi acustici, mentre le altre persone nella stanza possono ascoltare contemporaneamente attraverso gli altoparlanti del televisore. Dual Audio nasce dalla collaborazione con leader globali nella tecnologia degli apparecchi acustici, tra cui Starkey, Cochlear e WSA, per offrire un'integrazione audio fluida con i propri dispositivi di assistenza.

Prezzi e disponibilità

La serie Fire TV Omni Mini-LED è disponibile nei modelli da 55“e 65” a partire da 999,99€, ed è disponibile in pre-ordine su Amazon.it.