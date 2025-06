Nintendo Switch 2 e Mario Kart World sono ora disponibili

PORTA IL TUO GIOCO A UN LIVELLO SUCCESSIVO CON NINTENDO SWITCH 2 E MARIO KART WORLD ORA DISPONIBILI

Nintendo Switch 2 - con un’esperienza online del tutto ripensata grazie a GameChat - arriva oggi nei negozi con il videogioco di Mario Kart più grande di sempre e tante altre novità.

I controller Joy-Con 2 scattano in posizione, lo schermo più grande e nitido è acceso e Mario e i suoi amici stanno scaldando i motori per il Mario Kart più grande di sempre. È ufficiale: Nintendo Switch 2, Mario Kart World e oltre 20 videogiochi sono ora disponibili per portare l’esperienza di gioco al livello successivo.

Oggi, Nintendo ha lanciato Nintendo Switch 2: la sua prima nuova piattaforma di gioco dopo 8 anni e Mario Kart World, il nuovissimo videogioco di Mario Kart per console, uscito dopo più di 10 anni. Nintendo Switch 2 dà vita a nuove modalità di connessione e di gioco con amici e parenti grazie a nuove funzioni e modalità online ripensate come GameChat*1. Mario Kart World permette ai giocatori di mettersi in viaggio in una vasta regione interconnessa, dove tutto il mondo sarà una pista. Inoltre, la lineup di lancio di Nintendo Switch 2 include titoli provenienti dai partner e publisher di Nintendo da tutto il mondo, come SPLIT FICTION, Street FighterTM 6, Sid Meier’s Civilization® VII - Nintendo Switch 2 Edition, Cyberpunk 2077: Ultimate Edition e tanti altri. Insieme, queste nuove esperienze segnano un passo avanti nella missione di Nintendo di portare il sorriso sul volto delle persone in tutto il mondo - Insieme, Dove e quando vuoi.

Maggiori informazioni su Nintendo Switch 2, Mario Kart World, i titoli dei publisher e partner globali di Nintendo e quanto disponibile a partire da oggi, possono essere trovate di seguito.

Nintendo Switch 2 nasce dalle basi di Nintendo Switch e porta una moltitudine di nuove funzioni e miglioramenti, inclusi:

Nuove caratteristiche social con il microfono integrato e la nuova funzione GameChat dove fino a 12 amici e parenti possono giocare e parlare come se si trovassero nella stessa stanza, anche a chilometri di distanza. È possibile inoltre fare videochiamate fino a 4 persone connettendo una telecamera USB-C compatibile, come la Telecamera per Nintendo Switch 2 (venduta separatamente).

Processore e scheda video più potenti che consentono performance e grafica migliorate.

Uno schermo LCD di 7,9 pollici, più grande, in full HD e 1080p.

Controller Joy-Con 2 che si connettono magneticamente alla console. Nuovi comandi in stile mouse sono inoltre possibili, facendo scorrere i Joy-Con 2 su superfici come un tavolo o sui pantaloni nei giochi compatibili.

256 GB di capacità di memoria - pari a 8 volte quella di Nintendo Switch (una parte della quale è riservata ai dati di sistema).

Porte USB-C sulla parte superiore e inferiore della console e uno stand regolabile liberamente per giocare e caricare in modalità tavolo.

Suono nitido e audio spaziale 3D in modalità portatile o da tavolo.

Una nuova base che permette di collegare Nintendo Switch 2 a uno schermo compatibile per raggiungere una risoluzione massima di 4K o giocare fino a 120 fps sui giochi compatibili.

Tecnologia variable refresh rate (VRR) disponibile in modalità portatile per un'esperienza di gioco più fluida e prevenire cali di frame e flickering.

(VRR) disponibile in modalità portatile per un’esperienza di gioco più fluida e prevenire cali di frame e flickering. Opzioni di accessibilità per supportare uno stile di gioco più ampio.

Aggiornamenti gratuiti per potenziare l’esperienza di gioco su Nintendo Switch 2 saranno inoltre disponibili per giochi di Nintendo Switch selezionati*2. Collegando la tua Nintendo Switch 2 a internet e aggiornando il sistema, sarà possibile scaricare gratuitamente update gratuiti per una selezione di giochi che includono miglioramenti grafici o che aggiungono nuove opzioni. Queste includono GameShare*3, che permette di condividere i giochi supportati con amici e parenti, anche se non posseggono una copia del gioco, per divertirsi insieme. I contenuti di questi aggiornamenti gratuiti variano a seconda del gioco. Per maggiori informazioni sugli update gratuiti di Nintendo Switch 2 per i titoli Nintendo Switch selezionati, si prega di visitare il sito ufficiale di Nintendo.

In aggiunta a GameChat e ai contenuti già inclusi in una iscrizione a Nintendo Switch Online, oggi i possessori di una console Nintendo Switch 2 con una iscrizione a pagamento attiva a Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo, potranno accedere ai pacchetti upgrade di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e the Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, che permetteranno di vivere le versioni migliorate Nintendo Switch 2 Edition di questi titoli senza costi aggiuntivi se sono già in possesso della versione Nintendo Switch dei giochi. I membri Nintendo Switch Online + Pacchetto Aggiuntivo in possesso di una console Nintendo Switch 2 potranno inoltre avere accesso al nuovo catalogo di Nintendo GameCube - Nintendo Classics, che include F-Zero GX, The Legend of Zelda: The Wind Waker e SOUL CALIBUR II disponibili a partire da oggi con immagini più nitide e una maggiore risoluzione rispetto alle versioni originali. In aggiunta, un controller wireless dedicato e ispirato al controller originale di Nintendo GameCube sarà disponibile per l’acquisto per gli utenti in possesso di un’iscrizione a Nintendo Switch Online attiva.

Disponibile a partire da oggi anche il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, che include una console e la versione digitale di Mario Kart World. Per maggiori informazioni su Nintendo Switch 2 e gli accessori, si prega di visitare il sito ufficiale di Nintendo.

Mario Kart World porta corse frenetiche di Mario Kart mai viste prima, insieme a una novità assoluta per la serie: un mondo vasto e interconnesso in cui gareggiare e da esplorare liberamente. I giocatori che vorranno mettersi in viaggio con Mario e i suoi amici potranno scoprire:

Fino a 24 piloti in contemporanea - il numero più alto nella storia di Mario Kart - potranno gareggiare sui circuiti.

Modalità rivisitate che faranno ritorno, come Gran Premio, dove le aree esterne ai percorsi fanno parte della gara.

Modalità Sopravvivenza, la nuova modalità in cui i giocatori meno veloci verranno eliminati ai checkpoint.

Corsa Libera, un'ulteriore modalità inedita che permetterà ai giocatori di esplorare, visitare luoghi di interesse e molto altro, da soli o in compagnia. Sono incluse anche centinaia di missioni per giocatore singolo da portare a termine.

Inoltre, i giocatori possono prepararsi a nuove frenetiche sfide in Modalità Battaglia.

. Tanti modi per giocare insieme agli amici, in locale7 o online*8. Tra questi, multiplayer locale split-screen fino a 4 giocatori sulla stessa console, multigiocatore locale wireless e gare ed esplorazione con giocatori da tutto il mondo (o amici) online.

Sfruttando la nuova funzione GameChat su Nintendo Switch 2, i giocatori possono conversare con amici lontani mentre giocano online. Infine, con CameraPlay sarà possibile vedere i volti degli altri giocatori in-game, collegando una telecamera USB-C compatibile alla console (venduta separatamente).

Ricco di gare da vincere e possibilità, per i giocatori, di esplorare a piacimento, Mario Kart World è un gioco adatto ai fan di lunga data e ai nuovi piloti. Mario Kart World è ora disponibile nei negozi, sul Nintendo eShop o sul sito ufficiale di Nintendo.

Oltre 20 titoli saranno disponibili al lancio con Nintendo Switch 2 e Mario Kart World, inclusi giochi sviluppati da Nintendo e una solida lineup dai publisher e dagli sviluppatori globali partner di Nintendo. Ecco una selezione di alcuni dei videogiochi disponibili da oggi:

Nintendo Switch 2 Welcome Tour: accedi a una mostra virtuale con Nintendo Switch 2 Welcome Tour. Grazie a tech demo, minigiochi e altre attività, i giocatori possono esplorare Nintendo Switch 2 al suo interno e al suo esterno per conoscere la nuova console in modi sorprendenti.

SPLIT FICTION: salta da mondi sci-fi a universi fantasy in quest'avventura co-op d'azione, dove le scrittrici agli antipodi Mio e Zoe sono state intrappolate nella simulazione delle rispettive storie. SPLIT FICTION tiene alta la tensione con vicende stravaganti e sorprendenti che richiederanno ai giocatori di coordinarsi e collaborare per superare i vari livelli.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: per la prima volta, i giocatori Nintendo potranno vestire i panni di V - un mercenario determinato a diventare la nuova leggenda Cyberpunk di Night City. Grazie alla velocità del processore e alle performance grafiche di Nintendo Switch 2, ogni strada illuminata al neon e scontro a fuoco sembrerà ancora più immersivo, rendendo questa versione di Cyberpunk 2077 la più cyberpunk di tutte. I giocatori potranno mirare con precisione grazie ai controlli giroscopici e alla modalità mouse e navigare in modo intuitivo nei menù di gioco con il touch screen di Nintendo Switch 2. Inoltre, sarà possibile accedere all'esperienza completa di Cyberpunk 2077 che include il gioco base e l'acclamata espansione spy-thriller di Phantom Liberty.

Fortnite: che tu voglia essere l'ultimo sopravvissuto alla Battaglia Reale, dar vita al tuo concerto con Fortnite Festival o darti all'esplorazione con LEGO Fortnite e molto altro ancora - la scelta è tua. Vivi Fortnite come mai prima d'ora su Nintendo Switch 2 con 60 fps, una risoluzione maggiore, fisica degli abiti e texture, ombre e rendering dell'acqua di qualità superiore. Inoltre, potrai rivivere i tuoi match Battaglia Reale con il sistema Replay.

Sid Meier's Civilization VII - Nintendo Switch 2 Edition: guida il corso della storia su Nintendo Switch 2. Grazie ai nuovi comandi in stile mouse che offrono un'esperienza più intuitiva, le decisioni dei giocatori plasmeranno il lignaggio culturale del loro impero. Costruisci città e meraviglie architettoniche, migliora la tua civiltà con scoperte tecnologiche e conquista o coopera con civiltà rivali mentre esplori il mondo.

: guida il corso della storia su . Grazie ai nuovi comandi in stile mouse che offrono un’esperienza più intuitiva, le decisioni dei giocatori plasmeranno il lignaggio culturale del loro impero. Costruisci città e meraviglie architettoniche, migliora la tua civiltà con scoperte tecnologiche e conquista o coopera con civiltà rivali mentre esplori il mondo. Street FighterTM 6: vivi la nuova evoluzione di Street FighterTM in Street FighterTM 6 con 3 distinte modalità di gioco, nuove funzioni e una grafica migliorata. Combatti fino ad arrivare in cima alle classifiche in ogni nuova modalità esclusiva di Nintendo Switch 2 come i match 1 vs 1 in wireless locale e i match avatar. Prova tutti i nuovi giochi di squadra e utilizza i controller Joy-Con 2 nelle modalità scontri giroscopio e sfide calorie. Inoltre, al lancio, i giocatori potranno acquistare 3 nuove statuette amiibo e 22 card amiibo. Scegli tra Street FighterTM 6 Years 1-2 Fighter Edition o la versione digitale di Street FighterTM 6 per Nintendo Switch 2, disponibili da oggi.

La lista completa dei giochi disponibili nei negozi o su Nintendo eShop a partire da oggi:

Arcade Archives 2 RIDGE RACER BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster Cyberpunk 2077: Ultimate Edition DELTARUNE Fantasy Life i: La ragazza che ruba il tempo – Nintendo Switch 2 Edition Fast Fusion Fortnite



HITMAN World of Assassination - Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Mario Kart World

Nintendo GameCube - Nintendo Classics:

F-Zero GX The Legend of Zelda: The Wind Waker



SOULCALIBUR II

Nintendo Switch 2 Welcome Tour NOBUNAGA’S AMBITION: Awakening Complete Edition No Man’s Sky – Nintendo Switch 2 Edition Puyo Puyo™ Tetris® 2S Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition Sid Meier's Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition



Sonic X Shadow Generations

SPLIT FICTION

Street Fighter™ 6

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2 Gate Rune and Dunan Unification Wars

Survival Kids

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Yakuza 0 Director’s Cut

Molti altri titoli arriveranno presto su Nintendo Switch 2, come Donkey Kong Bananza, la nuova avventura 3D platform piena d’azione che ha come protagonista il fortissimo, dirompente e sempre a caccia di banane Donkey Kong (disponibile dal 17 luglio); EA SPORTS Madden NFL 26, l’ultimo capitolo della popolare serie di football americano (14 agosto); l’esplosivamente oltraggioso Borderlands 4 (2025); l’affascinante roguelike dungeon crawler Hades II (2025) e Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition, in cui gli Allenatori potranno esplorare la pittoresca città di Luminopoli e affrontare avvincenti battaglie Pokémon in tempo reale (16 ottobre). E non è tutto, tanti altri videogiochi sono in arrivo nei prossimi mesi, come Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition, Drag x Drive, Kirby Air Riders, Kirby e la terra perduta - Nintendo Switch 2 Edition + Il mondo astrale (28 agosto), Daemon X Machina: Titanic Scion (5 settembre), Hyrule Warriors: L’era dell’esilio, FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE, ELDEN RING Tarnished Edition, Hollow Knight: Silksong e Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV (24 luglio), solo per citarne alcuni.

Aggiornamenti continui relativi a Nintendo Switch 2 sono disponibili su Nintendo Today!, l’app gratuita per dispositivi smart iOS e Android.

Le funzioni di parental control di Nintendo Switch 2 permettono agli adulti di gestire i contenuti ai quali possono accedere i più piccoli. Maggiori informazioni sulle altre caratteristiche di Nintendo Switch 2 sono disponibili sul sito ufficiale di Nintendo.

Nintendo Switch 2, è la prima nuova piattaforma di gioco dopo 8 anni, disponibile da oggi con Mario Kart World - il più recente videogioco di Mario Kart per console uscito dopo più di 10 anni - e più di altri 20 titoli. Nintendo Switch 2 introduce nuovi modi per connettersi e giocare con amici e parenti, con nuove funzioni e modalità online ripensate, tra le quali GameChat. Disponibile a partire da oggi anche il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World, che include la console e un codice di download di Mario Kart World.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=eNvUzaVnoes