Bandai Namco Entertainment Europe ha annunciato che Digimon Story Time Stranger sarà pubblicato il 3 ottobre 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il nuovo trailer svela la trama principale della storia, in cui i giocatori vestiranno i panni degli agenti della ADAMAS Dan Yuki o Kanan Yuki, catapultati nel passato per combattere e salvare il mondo digitale sull'orlo del collasso a causa dei Titani. Un collasso che avrà però ripercussioni terribili anche nel mondo degli umani.

Durante la loro missione per salvare il mondo, incontreranno tantissimi personaggi e Digimon, tra cui le divinità Digimon Olympos XII, che avranno un ruolo chiave nella storia del gioco. Incontreranno anche Aegiomon e Inori Misono, che condividono un legame speciale.

Digimon Story Time Stranger offre ai giocatori l'occasione di fare squadra e creare un legame con i propri Digimon, allenandosi, combattendo o trascorrendo del tempo nella DigiFarm o usando alcuni oggetti per migliorare le proprie capacità. Potranno anche affrontare combattimenti strategici a turni con i propri Digimon, sfruttando una combinazione di attributi, peculiarità e combo di abilità per avere la meglio.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/MLBTK8prW1Y

È ora possibile pre-ordinare la versione retail su tutte le piattaforme, nonché quella digitale per PlayStation, mentre i pre-ordini delle versioni digitali per Xbox e PC saranno disponibili più avanti.

Si può scegliere tra quattro edizioni:

La Standard Edition (gioco base).

(gioco base). La Digital Deluxe Edition , che include, oltre al gioco, i costumi Cyber Sleuth Set nonché il Season Pass.

, che include, oltre al gioco, i costumi Cyber Sleuth Set nonché il Season Pass. La Digital Ultimate Edition , che include, oltre ai contenuti della Deluxe Edition, un Pacchetto costumi con 3 costumi per personaggio, insieme a tre missioni secondarie aggiuntive, lo sblocco anticipato degli speciali Agumon e Gabumon, con le loro condizioni di Digievoluzione in determinati Digimon già sbloccate, i costumi Divisa pubblica sicurezza e Set rifornimenti speciali, nonché il Pacchetto musiche Cyber Sleuth.

, che include, oltre ai contenuti della Deluxe Edition, un Pacchetto costumi con 3 costumi per personaggio, insieme a tre missioni secondarie aggiuntive, lo sblocco anticipato degli speciali Agumon e Gabumon, con le loro condizioni di Digievoluzione in determinati Digimon già sbloccate, i costumi Divisa pubblica sicurezza e Set rifornimenti speciali, nonché il Pacchetto musiche Cyber Sleuth. L'esclusiva Collector’s Edition del Bandai Namco Store, che aggiunge una statuetta di 15 cm di Jupitermon: Modalità Furia, un artbook, una custodia di metallo e un set di carte esclusive, ai contenuti della Ultimate Edition: https://bnent.eu/DSTS-CollectorPS5.

Il Season Pass include 3 pacchetti di DLC che saranno pubblicati successivamente, ognuno dei quali includerà 5 Digimon aggiuntivi e un ulteriore episodio. Il Season Pass includerà anche l'oggetto per la farm Golden Moai.

Pre-ordinando il gioco in qualsiasi edizione si riceveranno i costumi Divisa di una certa scuola, il Set oggetti avventura, nonché Agumon (Nero) e Gabumon (Nero), che condividono una linea evolutiva verso un determinato Digimon.