Maturità 2025, online le commissioni d'esame: 13.900 per oltre 524mila studenti

La Maturità 2025 è alle porte e il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato le commissioni. Con oltre 524.000 studenti pronti ad affrontare l'esame, è fondamentale tenere d'occhio le liste di commissari esterni e interni. Scopri come consultare facilmente le informazioni sul sito ufficiale per prepararti al meglio!

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato oggi le commissioni per l'Esame di Maturità 2025. Le liste complete dei commissari interni ed esterni sono ora disponibili sul portale ufficiale, consultabili tramite un apposito motore di ricerca.

Per l’anno scolastico in corso, saranno 524.415 gli studenti coinvolti nelle prove: di questi, 511.349 sono candidati interni e 13.066 esterni. Le commissioni d’esame costituite sono in totale 13.900, distribuite su 27.698 classi in tutta Italia.

Leggi anche Maturità 2025: attesa per i commissari esterni, ammissione legata a condotta, Invalsi e Pcto

La suddivisione degli studenti per indirizzo di studi è la seguente:

Licei : 268.577 candidati

: 268.577 candidati Istituti Tecnici : 169.682 candidati

: 169.682 candidati Istituti Professionali: 86.156 candidati

Ogni commissione è composta da un presidente esterno, tre membri esterni e tre membri interni all’istituto scolastico.

Il calendario delle prove inizierà mercoledì 18 giugno alle ore 8:30 con la prima prova scritta, dedicata alla lingua italiana e comune a tutti gli indirizzi. Il giorno successivo, giovedì 19 giugno, si terrà la seconda prova, che verterà sulle discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio.

A seguire, ogni candidato affronterà un colloquio orale finalizzato a verificare il raggiungimento del profilo educativo, culturale e professionale previsto dal percorso scolastico.

Per ulteriori informazioni, il Ministero ha messo a disposizione una pagina dedicata agli Esami di Stato, utile a studenti, famiglie e personale scolastico.