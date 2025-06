Webuild inaugura a Buenos Aires il più grande sistema di depurazione dell'America Latina

È entrato ufficialmente in funzione il Sistema Riachuelo, la più vasta infrastruttura di depurazione delle acque reflue dell’America Latina, situata a Buenos Aires. Il progetto, strategico per la capitale argentina, è stato realizzato in gran parte dal Gruppo Webuild, che ha curato due dei tre lotti principali attraverso la sua controllata Fisia Italimpianti.

Il Lotto 2, recentemente completato, comprende uno dei più grandi impianti di pretrattamento delle acque al mondo. L’opera, finanziata anche dalla Banca Mondiale, avrà un impatto diretto sulle condizioni igienico-sanitarie di oltre 4,3 milioni di abitanti dell’area metropolitana di Buenos Aires, contribuendo alla riqualificazione del fiume Río de la Plata.

Il sistema complessivo, che interessa 14 comuni, è progettato per trattare fino a 2,3 milioni di metri cubi di acque reflue al giorno e per estendere la rete fognaria a ulteriori 1,5 milioni di persone.

Il Lotto 2, la cui consegna definitiva è prevista entro luglio al cliente AySA, include una stazione di sollevamento in ingresso con capacità di 36 metri cubi al secondo, un impianto di pretrattamento da 27 metri cubi al secondo e una stazione di pompaggio in uscita.

Il funzionamento del Sistema Riachuelo si articola in tre fasi: il Lotto 1 si occupa della raccolta delle acque reflue, il Lotto 2 del pretrattamento e il Lotto 3 della loro immissione nel fiume. Quest’ultimo, già completato, ha previsto la costruzione di un tunnel subfluviale lungo 12 km, scavato a 40 metri di profondità sotto il Río de la Plata, con un diametro interno di 4,3 metri.

Il tunnel utilizza un innovativo sistema di diffusione composto da 34 tubi verticali in acciaio (“riser”) che garantiscono un rilascio sicuro e omogeneo delle acque trattate sul fondo del fiume. Grazie a questa soluzione tecnologica, il progetto ha ricevuto nel 2021 l’ITA International Tunneling Award.

Con il Sistema Riachuelo, Webuild rafforza il suo ruolo di riferimento globale nelle infrastrutture idriche sostenibili. Da oltre dieci anni leader nel settore acqua secondo la classifica ENR, è attualmente impegnato in opere strategiche in tutto il mondo: dagli Stati Uniti con il Northeast Boundary Tunnel a Washington D.C., al Rogun Dam in Tagikistan, alla Grand Ethiopian Renaissance Dam in Etiopia, fino al progetto idroelettrico Snowy 2.0 in Australia.