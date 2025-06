RAZER HYPERFLUX V2: RICARICA INFINITA. GAMING INFINITO

Carica il tuo mouse mentre giochi e sfrutta una potenza illimitata grazie al nuovo tappetino con sistema di ricarica wireless integrato

Razer ha annunciato il lancio di Razer HyperFlux V2, un innovativo sistema di ricarica wireless per i propri mouse che elimina completamente la necessità di dock o cavi.

“L’HyperFlux V2 nasce per rispondere alle esigenze dei giocatori più esigenti in cerca di prestazioni elevate e massima comodità”, ha dichiarato Barrie Ooi, responsabile della divisione PC Gaming di Razer. “Offrendo la possibilità di giocare e ricaricare simultaneamente il mouse, questo innovativo sistema garantisce sessioni di gioco senza interruzioni, completando perfettamente qualsiasi configurazione immersiva”.

Le alte prestazioni incontrano la convenienza della ricarica

Grazie a Razer HyperFlux V2, i gamer possono finalmente dire addio ai tempi morti dovuti alla ricarica. Il sistema fornisce un’alimentazione wireless continua direttamente attraverso il tappetino, eliminando completamente la necessità di cavi o dock dedicati. Questa erogazione ininterrotta di energia ad alte prestazioni assicura che il dispositivo sia sempre pronto all’azione, permettendo ai giocatori di concentrarsi esclusivamente sulle proprie performance senza alcun compromesso.

Il sistema è disponibile in due varianti di superficie. L’edizione Hard Surface garantisce una scorrevolezza estremamente fluida e veloce, con attrito minimo e movimenti senza sforzo, ideale per i titoli più frenetici. L’edizione Cloth Surface, invece, offre scorrimenti più controllati e precisi al pixel, ottimizzati per una superiore potenza di arresto e una costante accuratezza nella mira.

Caratteristiche principali:

Accoppiamento automatico per una connettività intelligente: l’esperienza wireless raggiunge nuovi livelli di semplicità grazie al sistema di accoppiamento automatico immediato. Con un solo clic si è subito pronti all’azione, senza configurazioni complesse. È sufficiente appoggiare il mouse sul tappetino e iniziare a giocare.

l’esperienza wireless raggiunge nuovi livelli di semplicità grazie al sistema di accoppiamento automatico immediato. Con un solo clic si è subito pronti all’azione, senza configurazioni complesse. È sufficiente appoggiare il mouse sul tappetino e iniziare a giocare. Connettività di mouse e tastiera senza dongle: il supporto multi-dispositivo HyperSpeed consente di collegare simultaneamente sia il mouse che la tastiera al tappetino, eliminando la necessità di utilizzare dongle aggiuntivi e ottimizzando le porte USB disponibili.

il supporto multi-dispositivo HyperSpeed consente di collegare simultaneamente sia il mouse che la tastiera al tappetino, eliminando la necessità di utilizzare dongle aggiuntivi e ottimizzando le porte USB disponibili. Indicatore di carica a LED per un monitoraggio intuitivo: l’autonomia del mouse è sempre sotto controllo grazie all’indicatore di carica a LED, che modifica il colore in base al livello della batteria. È possibile ricaricare fino al livello desiderato per ottimizzare la durata complessiva nel tempo.

l’autonomia del mouse è sempre sotto controllo grazie all’indicatore di carica a LED, che modifica il colore in base al livello della batteria. È possibile ricaricare fino al livello desiderato per ottimizzare la durata complessiva nel tempo. Base in gomma antiscivolo per una stabilità superiore: la base in gomma scanalata garantisce un perfetto ancoraggio del tappetino alla superficie della scrivania, assicurando la massima stabilità anche durante le sessioni di gioco più intense e i movimenti più rapidi.

Razer HyperFlux V2 rappresenta una chiara testimonianza dell’impegno costante di Razer verso l’innovazione, offrendo ai giocatori una soluzione di ricarica all’avanguardia che eleva contemporaneamente sia le prestazioni di gioco che la praticità quotidiana.

Per maggiori informazioni su Razer HyperFlux V2, visitare Razer.com.

PREZZO E DISPONIBILITÀ

Razer HyperFlux V2 Wireless Charging System Hard Edition€139,99 Razer.com, RazerStore e rivenditori selezionati

Razer HyperFlux V2 Wireless Charging System Cloth Edition€139,99 Dal terzo trimestre 2025 su Razer.com e nei RazerStore.