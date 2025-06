Festeggiate il 2º Anniversario di Diablo IV

Vi attendono un Reliquiario a tema, benedizioni e ricompense.

Sanctuarium vi richiama per il secondo compleanno di Diablo IV. Che voi facciate parte della community sin dall'inizio oppure siate di ritorno, vi invitiamo a festeggiare con noi.

PUNTI SALIENTI DELL'ANNIVERSARIO

Reliquiario dell'Anniversario: sbloccate eleganti armi dorate e rosso sangue, l'armatura cavalcatura L'Alba Ardente e altro ancora.Benedizione della Madre: accogliete il favore di Lilith e ottenete PE e oro aggiuntivi con cui accelerare il vostro viaggio negli Inferi.

Dono dell'Albero: ottenete bottino raro e leggendario dall'Albero dei Sussurri che fornisce nuove ricompense a chi gli è fedele.

Grazie per la vostra devozione a Sanctuarium. Per saperne di più su come unirvi alle festività e ottenere le ricompense, visitate il blog Diablo.