The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 1 disponibile su PC

The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 1 e l’aggiornamento 46 gratuito per il gioco base sono ora disponibili su PC e Mac. In Stagione della Setta del Verme Parte 1, il sequel di una storia iniziata nel gioco base di ESO dieci anni fa, i giocatori si avventurano sull’isola di Solstice per scoprire i piani della rinnovata Setta del Verme.Ad accompagnare i nuovi contenuti c’è l’aggiornamento 46, una patch gratuita del gioco base per tutti che permette una maggiore definizione del personaggio, una nuova esperienza per i giocatori che ritornano e miglioramenti vari.Stagione della Setta del Verme Parte 1 e aggiornamento 46 arrivano su console Xbox e PlayStation il 18 giugno.

Guarda il trailer di Stagione della Setta del Verme Parte 1 qui:https://www.youtube.com/watch? v=W_cyX5zBCD8

Stagione della Setta del Verme

In questa avventura in due parti che segue la storia portante originale di ESO, la temuta Setta del Verme ha conquistato la parte orientale dell’isola di Solstice e nasconde le proprie attività dietro all’imponente e magico Writhing Wall. I giocatori arrivano sull’isola tropicale in Stagione della Setta del Verme Parte 1 per esplorare la zona di Western Solstice. Adrenalina e ricompense da scoprire non mancano di certo, con nuovi boss del mondo, missioni Delve, un dungeon pubblico e una nuovissima missione Trial, Ossein Cage.

Subclassing

Con il nuovo sistema Subclassing, tutti i giocatori di ESO possono personalizzare ulteriormente i personaggi e giocare come davvero desiderano. A partire da oggi, questa funzionalità consente di sostituire fino a due alberi delle abilità del personaggio con quelli di altre classi, offrendo maggiore flessibilità e creatività. Puoi vedere il sistema in azione qui:https://www.youtube.com/watch? v=3BuC0bEJhzw

Hero’s Return

Sempre in modalità gratuita con questo aggiornamento, chi torna a giocare a ESO dopo una lunga pausa ora può rientrare senza pensieri grazie al sistema Hero’s Return. Completando questa avventura, si sbloccheranno ricompense di accesso esclusive e la speciale Golden Pursuit, che permetteranno di ottenere risorse aggiuntive.

Aggiornamento 46 L’aggiornamento 46 introduce ulteriori miglioramenti nel gioco base, tra cui una mappa di gioco aggiornata che rende l’esplorazione di Tamriel più semplice che mai e nuovi tutorial per il sistema Wayshrine.

Chi aspetta di giocare su console può prepararsi a Western Solstice affrontando la missione del prologo gratuita, A Guild in Crisis. In questa nuova missione, i giocatori uniscono le forze con il principe Azah di Sentinel per radunare alleati e scoprire la verità sul ritorno della Setta del Verme.

Stagione della Setta del Verme Parte 1 e aggiornamento 46 sono ora disponibili su PC/Mac e arriveranno il 18 giugno su Xbox e PlayStation. Con il Pass Contenuti 2025, i giocatori potranno accedere a tutti gli aggiornamenti principali dell’avventura dell’anno, tra cui Stagione della Setta del Verme Parte 1 e Parte 2, due pacchetti dungeon e l’evento di gioco Writhing Wall.