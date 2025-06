Scossa di terremoto nella notte a Marmaris: magnitudo 5.8, una vittima e decine di feriti

Nella notte, un forte terremoto di magnitudo 5.8 ha scosso Marmaris, in Turchia, creando panico tra la popolazione. La scossa, avvenuta alle 2.17 ora locale, ha avuto effetti devastanti, con una tragica vittima a Fethiye. Scopri di più su questo evento sismico che ha colpito il sudovest della Turchia e le sue conseguenze.

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito nella notte l'area di Marmaris, località turistica situata nella provincia di Mugla, nel sud-ovest della Turchia. Il sisma è stato registrato alle 2:17 ora locale, a circa dieci chilometri dalla costa, secondo quanto riferito dall'Afad, l’agenzia di protezione civile turca.

A seguito della scossa, una ragazza di 14 anni è morta nella città di Fethiye, presumibilmente in preda a un attacco di panico. La notizia è stata confermata dal ministro dell’Interno Ali Yerlikaya con un messaggio pubblicato sulla piattaforma X.

Nella provincia di Mugla, 69 persone hanno avuto bisogno di assistenza medica. Secondo il bilancio ufficiale, molte di loro hanno riportato ferite tentando di mettersi in salvo lanciandosi dalle finestre o dai balconi. Al momento, 46 feriti risultano ancora ricoverati in ospedale.

Le autorità turche stanno monitorando l’area colpita e sono in corso verifiche su eventuali danni strutturali. Non risultano al momento crolli significativi, ma la popolazione è rimasta all’aperto per tutta la notte per timore di nuove scosse.