Chieti, crolla controsoffitto nel sottopasso del Tricalle: attimi di paura per la deputata Torto

Paura questa mattina a Chieti, dove alcuni pezzi del controsoffitto si sono staccati all’improvviso dalla volta della galleria che collega il quartiere Tricalle con l’ospedale cittadino. Il cedimento è avvenuto mentre nel sottopasso transitavano diverse persone, tra cui la deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto.

"Solo pochi secondi prima che uscissi dalla galleria le pareti sono crollate. Potevo morire. E come me tante persone che ogni giorno percorrono quel tratto per andare al lavoro, a scuola, in ospedale", ha dichiarato Torto in una nota diffusa subito dopo l’accaduto.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti e i tecnici dell’Anas, che hanno provveduto alla rimozione del materiale caduto e alla messa in sicurezza dell’area. Per consentire le operazioni, il tratto è stato chiuso al traffico.

Attraverso i propri canali social, il Comune di Chieti ha comunicato che la carreggiata del sottopasso in direzione Pescara tornerà presto percorribile, precisando che fortunatamente non ci sono stati feriti e che non si è trattato di un cedimento strutturale.

Il sindaco Diego Ferrara si è recato personalmente sul posto per accertarsi della situazione e ha ricevuto rassicurazioni dai tecnici dell’Anas impegnati nei rilievi.

La deputata Torto ha annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare urgente per richiamare l’attenzione sulla manutenzione delle infrastrutture: "Altro che decreti sicurezza! Le vere emergenze sono queste: infrastrutture fatiscenti, strade dissestate, gallerie pericolanti. Mesi fa avevo denunciato lo stesso pericolo a Francavilla al Mare. Ora è successo sotto i miei occhi".

Torto ha infine ricordato di aver depositato alla Camera una proposta di legge oltre un anno e mezzo fa, con la richiesta di fondi per la manutenzione della rete stradale. "Non possiamo aspettare che accada una tragedia. Oggi è andata bene. Ma domani? Ora basta".