Sciopero treni 3 giugno 2025: stop di 23 ore per il personale RFI, possibili disagi sulla rete ferroviaria

Il 3 giugno 2025 potrebbe portare a significativi disagi per i viaggiatori italiani. Un sciopero di 23 ore del personale RFI, addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie, è stato indetto, con il rischio di interruzioni sulla rete. Preparati a eventuali cambiamenti nei tuoi piani di viaggio e resta aggiornato sulle ultime notizie.

Il 3 giugno 2025 è previsto uno sciopero nazionale di 23 ore indetto dal personale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) addetto alla manutenzione delle infrastrutture ferroviarie. L'agitazione, proclamata dall'Assemblea Nazionale Lavoratori Manutenzione Infrastruttura RFI e dal sindacato COBAS Lavoro Privato attraverso il Coordinamento Ferrovieri, si svolgerà dalle ore 00:01 alle 23:00 e potrebbe causare rallentamenti o modifiche alla circolazione dei treni su tutto il territorio nazionale.

Lo sciopero riguarda esclusivamente il personale RFI incaricato della manutenzione delle infrastrutture ferroviarie e non coinvolge direttamente il personale delle aziende di trasporto come Trenitalia, Italo o Trenord. Tuttavia, eventuali ripercussioni sulla circolazione dei treni passeggeri non sono da escludere, soprattutto in caso di interventi tecnici o problemi legati alla sicurezza dell'infrastruttura.

Le motivazioni alla base della protesta includono la mancanza di risposte su temi cruciali quali la sicurezza sul lavoro, la carenza di organico, le condizioni operative del personale e il mancato riconoscimento di diritti contrattuali. Secondo i promotori, l'attuale assetto del sistema manutentivo ferroviario mette a rischio sia i lavoratori sia l'efficienza della rete stessa.

Non essendo direttamente coinvolti i macchinisti e il personale di bordo, le fasce orarie di garanzia previste dalla legge — che tutelano i pendolari nelle ore di punta — potrebbero non essere applicabili. Tuttavia, molto dipenderà dall'eventuale adesione degli altri comparti del settore ferroviario, ancora non confermata.

Inoltre, nella stessa giornata del 3 giugno, i lavoratori dell'ARST (Azienda Regionale Sarda Trasporti) incroceranno le braccia per 4 ore nelle province di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Lo sciopero, proclamato dall'organizzazione sindacale ORSA Autoferro TPL, prevede modalità variabili a seconda del bacino di appartenenza, ma si prevedono comunque disagi su numerose linee urbane ed extraurbane.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, si consiglia di consultare i siti ufficiali delle aziende di trasporto e di RFI.