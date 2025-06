Ucraina colpisce base aerea russa in Siberia: oltre 40 bombardieri distrutti

L'Ucraina ha avviato una operazione speciale su larga scala contro le forze russe, colpendo una base aerea nella Siberia orientale e distruggendo oltre 40 bombardieri a lungo raggio. Lo riferisce una fonte dei servizi di sicurezza ucraini (SBU), confermando che l’attacco ha interessato l’aeroporto militare di Belaya, nella regione di Irkutsk, situata a più di 4.200 chilometri dai confini ucraini.

Secondo quanto riportato, l’operazione mirava a neutralizzare la capacità offensiva aerea russa lontano dal fronte. L’attacco ha provocato un incendio esteso all’interno della base, compromettendo l’operatività di numerosi velivoli utilizzati per i raid missilistici contro l’Ucraina.

Parallelamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato l’invio di una delegazione ufficiale a Istanbul per un nuovo round di negoziati diretti con la Russia. La missione sarà guidata dal ministro della Difesa Rustem Umerov.

In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, Zelensky ha dichiarato: “Stiamo facendo tutto il possibile per proteggere la nostra indipendenza, il nostro Stato e il nostro popolo”. Il presidente ha poi elencato le priorità negoziali: raggiungere un cessate il fuoco completo e incondizionato, ottenere il rilascio dei prigionieri e garantire il ritorno dei bambini deportati in Russia.

Zelensky ha infine ribadito la necessità di un incontro diretto con Vladimir Putin per affrontare le “questioni chiave” e raggiungere una pace duratura. “Serve un vertice di massimo livello”, ha scritto, sottolineando che “solo i leader possono risolvere certi problemi”.

Intanto, le forze armate ucraine hanno confermato che dodici militari sono rimasti uccisi in un attacco missilistico russo contro un campo di addestramento. L’attacco ha causato anche oltre 60 feriti, secondo una nota diffusa dall’esercito di Kiev nella giornata del 1° giugno.