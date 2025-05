PSG campione d'Europa, Luis Enrique dedica la vittoria a Xana con una maglia speciale

Il Paris Saint-Germain ha conquistato la Champions League, e Luis Enrique ha reso omaggio alla figlia Xana con un gesto emozionante. Dopo il trionfo per 5-0 contro l'Inter, l'allenatore ha indossato una maglietta speciale, ricordando così la sua piccola, scomparsa nel 2019, in un momento che ha toccato i cuori di tutti.

Luis Enrique ha celebrato la vittoria in Champions League del suo Paris Saint-Germain con un gesto toccante, dedicando il trionfo alla figlia Xana, scomparsa nel 2019 all’età di 9 anni a causa di una rara forma di tumore osseo.

Dopo il netto 5-0 in finale contro l’Inter all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, l’allenatore spagnolo è sceso in campo indossando una maglietta con un’immagine stilizzata della figlia. Sulla t-shirt era raffigurata Xana mentre pianta una bandiera sul terreno di gioco, in un’immagine simbolica e piena di significato.

Il gesto richiama un momento indimenticabile del passato: nel 2015, dopo la finale vinta dal Barcellona contro la Juventus a Berlino, la piccola Xana era entrata in campo con una bandiera che univa i colori blaugrana e quelli della Catalogna. Sotto gli occhi del padre, la bambina aveva piantato quel vessillo sul prato dello stadio, creando un’immagine destinata a restare impressa nella memoria dei tifosi.

Durante il cammino verso la finale di Monaco, Luis Enrique aveva già anticipato il desiderio di replicare simbolicamente quel momento con il PSG: “Ricordo una foto incredibile alla finale di Champions League a Berlino, dove Xana pianta la bandiera del Barcellona. Vorrei fare lo stesso con il PSG. Mia figlia non sarà lì fisicamente, ma lo sarà spiritualmente”, aveva dichiarato alla stampa.

Con la conquista della Champions, Luis Enrique ha mantenuto la promessa, trasformando il successo sportivo in un tributo commovente alla memoria della figlia.